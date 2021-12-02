早餐店找員工「不要散仙」　他看傻冒問號！網曝解答：我常被講

▲「散仙」是什麼意思？（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多店家為了找到更合適的人才，都會在徵才資訊中詳列一些條件。就有一名網友發文表示，日前他在路上看到早餐店的「尋人啟事」，而其中一個條件是「不要散仙」，這什麼意思？貼文曝光後，就讓不少內行人現身解答，「有點像『天兵』的意思」、「散漫、糊塗」。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他日前在路上看到一家早餐店的「尋人啟事」，上面列滿了徵人的條件，雖然字體工整，但其中的「散仙」卻讓他看了一頭霧水。

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從照片中可見，該家早餐店要求的條件共有5項，分別是「早睡早起」、「有責任」、「男女不拘」、「愛錢」，而且「不能散仙」。

▲「散仙」指的是漫不經心的人。（圖／翻攝自「教育部台灣閩南語常用詞辭典」）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「少根筋、天兵」、「粗心大意」、「點紅茶給奶茶，要冰給熱的」、「刷（ㄙㄨㄚˋ）先＝台語讀音」、「應該是指不夠謹慎」、「懶散、忘東忘西、漫不經心」、「糊塗蟲的意思」、「我常常被我爹這樣講」、「粗神經那種」。

根據「教育部台灣閩南語常用詞辭典」指出，「散仙」音讀「suànn-sian」，意思是「生活閒散、漫不經心的人」。