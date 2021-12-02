點火腿蛋備註「我要ak」讓老闆娘當機　老饕揭正解

記者黃翊婷／綜合報導

部分民眾買早餐會依照喜好要求老闆吐司去邊、不加小黃瓜等等，台北市某早餐店的老闆娘日前在臉書PO出一張外送單，只見客人點了7項餐點，其中火腿蛋吐司備註「我要ak」，讓她看得一頭霧水。隨後，有內行網友留言解答，「AK就是加番茄醬啦！Add Ketchup。」

▲老闆娘PO文詢問什麼是「ak」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

老闆娘在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張11月28日的外送單照片，上頭載明，需要1份招牌漢堡（含蛋）、1杯大杯冰豆漿、1份黑胡椒鐵板麵、1份薯餅、1份起司蛋餅、1份火腿蛋吐司、1份花生厚片吐司，其中火腿蛋吐司備註「我要ak」，而黑胡椒鐵板麵要加很多番茄醬。

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老闆娘不理解客人要求的「我要ak」是什麼意思，只好PO文詢問大家，「到底什麼是ak？」沒想到意外引起其他網友好奇，並留言猜測或是開玩笑，「去邊？」、「含蛋？」、「要烤過？」、「這需要翻譯」、「有夠派（凶），吃個吐司還要AK」、「AK很簡單啊，AK就是Автомат Калашникова，中文念作卡拉希尼科夫自動步槍，好了，可以報警了」。

不過，很快就有內行的網友給出解答，「AK就是加番茄醬啦！Add Ketchup。」