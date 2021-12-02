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提倡銀髮就業　北市促批發零售企業合作

▲臺北市銀髮新創中心透過企業策略聯盟，找出適合僱用銀髮者的職務，倡議企業聘用銀髮人才、提升高齡者勞動參與率。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

台灣人口高齡化，其中台北市是人口老化第一名的城市，65歲以上老年人口將在明年超過20%，正式成為超高齡化的城市，北市銀髮職務新創中心，舉辦企業策略聯盟會議，邀請批發零售業企業，一同探討如何協助55歲以上銀髮人力，重返就業市場。

▲業配-批發零售服務業企業策略聯盟會議。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲臺北市銀髮職務新創中心協助企業媒合優質銀髮人力。（圖／記者謝婷婷攝）

臺北市銀髮職務新創中心督導游淑眞表示，「我們僱用一個覺得適才適所，心智跟體能都不錯的人，我們今天才會推一個銀髮職務，銀髮職務的目的就是：職務可以做重組、可以做重換。」

針對工作職務進行重製及拆解，適合銀髮者的新職務，這次參與會議的廠商包含三大超商全家、萊爾富、OK超商、IKEA等9家知名公司，一同分享僱用銀髮族心得。

▲業配-批發零售服務業企業策略聯盟會議。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「銀髮職務新創中心」督導游淑眞會議中提到，隨著台灣勞動力市場的轉變，青銀共事已成為趨勢。（圖／記者謝婷婷攝）

CDS台灣區總經理洪玉萍表示，「我們錄用這些中高齡，因為我相信中高齡基本上簡單來說是二度就業，他們在進我們公司之前，在其他的職場已經有一些工作歷練，在職場上的表現也會更成熟，在他正式上崗之前，中間會有一段職前訓練，包括所謂的食品安全考試，會先幫他們上課，然後考試，確定他們在這個部分是合格的。」

透過各家企業代表分享成功案例，找出適合銀髮者的新創職缺，除了常見的求職平台，台灣就業通網站也能找工作，只要在關鍵字輸入銀髮，就能搜尋出相關職缺。

▲業配-批發零售服務業企業策略聯盟會議。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「銀髮職務新創中心」辦理相關研習課程，讓銀髮者在進入職場前更加瞭解企業文化。（圖／記者謝婷婷攝）

隨著臺灣進入高齡社會，銀髮族人力資源再運用成為重要趨勢，藉由職務再設計，重組出合適銀髮者新創職缺以及教育訓練，讓銀髮族可以發揮所長，再次提升國內的勞動力與生產力。

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