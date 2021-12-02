警槍警車保養管理全靠他　仁愛賽德克族員警獲後勤楷模獎

▲仁愛警分局賽德克原民籍員警柯承宏獲頒110年警政署績優後勤員警。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

仁愛警分局警員柯承宏於該單位服務長達20年，投入財產、廳舍營繕、裝備保養、採購等後勤相關工作也超過10年，因為承辦後勤業務工作表現績優，榮獲警政署110年全國警察後勤楷模表揚，不但是南投縣警局各單位唯一獲獎者，更是唯一獲獎的賽德克原民籍員警，同仁聞訊，都說是實至名歸。

仁愛分局指出，後勤業務事繁責重，因為裝備甚多，保養維護工作也很繁雜，光1個分局大小槍枝即達150支以上，汽機車也有90輛以上，還不包括無線電、防彈衣、防彈盾牌及各類子彈等，在警界往往被視為苦差事。

分局表示，柯承宏自90年調派分局服務迄今，堪稱分局的活歷史字典，平時除要做好裝備保養維修工作，若發生故障也要即時進行排除，所以他有時會在三更半夜被同仁叫醒，去處理各項裝備的疑難雜症，確保同仁出勤時裝備均能正常使用，也順利達成守護轄區治安的任務，多年的努力貢獻終獲警政署肯定，於11月底獲頒全國警察後勤楷模獎項。

柯承宏說，後勤業務屬於無名英雄性質，工作表現也無法像外勤人員一樣吸引媒體或長官的目光，需要默默耕耘、耐得住寂寞，如今獲警政署頒獎，對他而言是份榮譽，同時也是責任的加重，期盼未來能持續做好本身的工作，給後期學弟妹一個標竿，繼續為單位爭取榮譽。