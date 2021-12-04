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親友開棺「夾屍三貼」騎機車兜風　告別式上嗨翻！驚悚影片曝光

記者吳美依／綜合報導

厄瓜多發生一起駭人事件，21歲的埃里克（Erick Cedeno）上周不幸驟逝，一群親友出席告別式時，竟突然撬開棺材，將其遺體硬生生拖出，搬到機車後座、擺成坐姿，與另外2人「三貼」，展開最後一次兜風之旅，全場充滿歡樂氣氛，過程全被目擊者拍攝下來。

影片中，一名男子直接踩進棺材裡，試圖將死者拖出。埃里克遺體被安置在後座，往前癱軟在騎士身上，但被身後的另一人緊緊抓住，因此不會摔下去。此時，圍觀眾人都很興奮，一邊錄影一邊揮手大叫。

綜合外媒報導，本影片在11月29日拍攝，埃里克前一天參加親友葬禮，卻在路途上遭2男槍殺。據傳一共7名男子參與「開棺」事件，他們還在棺材上灑酒，但堅稱獲得死者父母同意。

▲▼厄瓜多21歲埃里克（Erick Cedeno）被友人開棺兜風。（圖／翻攝Twitter@steevenmaciastv）

▲21歲的埃里克（Erick Cedeno）被友人開棺，搬走遺體，帶去兜風。（圖／翻攝Twitter@steevenmaciastv）

網友們形容這是一場「恐怖的儀式」，甚至痛批「腦子不正常」。也有目擊者表示，「如果他們連死者都不尊重，更不用期待他們尊重還活著的人了。」

波托維耶霍（Portoviejo）警方表示，葬禮屬於私人活動，如果無人報警，就沒辦法展開調查或拘捕。但他們也坦言，該城鎮首次發生這種「異常且不健康」的案例。

此前，巴西伊塔埃特（Itaeté）也發生一起驚人事件，一對夫妻替1歲多病逝幼女舉行葬禮，不久後卻接到牧師的電話，對方宣稱看見神蹟「幻象」，顯示女嬰還活著。他們聽完這番話，立刻把孩子的棺材挖出來，開車載回家。

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