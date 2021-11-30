今李應元告別式　管碧玲4張照悼「我留住的面容永遠就是這種印記」

▲管碧玲30日上傳4張與李應元的合照追到對方。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲 (kuanbiling)，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前駐泰代表李應元11月11日晚間因壺腹癌病逝，享壽68歲，家屬今（30日）早上在台北市立第二殯儀館舉行告別式，但只有家祭，未舉行公祭，因此與李私交甚篤的民進黨立委管碧玲未到場致意，但她透過臉書上傳4張照追悼，表示自己雖未去看李應元最後離開的容顏，但留住所有他的燦笑熱情，鼓舞人心的充滿力量的面容。

「從擔任台教會幹部，一起迎接黑名單的你，一路走來，你總是用你的光照亮我們的路！」管碧玲30日臉書上傳4張與李應元的合照，並表示，「一起走過的路是為了打造美好國家的路，謝謝您，永遠懷念您！」「今天只有家祭沒有公祭，我沒有去看你最後離開的容顏，我留住了所有你的燦笑熱情鼓舞人心的充滿力量的面容！永遠就是這種印記！」

由於李應元告別式未舉行公祭，家屬今也婉謝部分政治人物到場致意。而總統蔡英文上網前往追憶，了親頒褒揚令外，也獻花三鞠躬致意，同時向李應元的家屬表達慰問。另外，前民進黨席卓榮泰、前僑委會委員長張富美亦出席告別式。

李應元的胞弟會後受訪表示，有向總統說明，李應元的骨灰將植存在法鼓山園區，回歸大自然、化作春泥更護花。他說，李應元即使到生命最後一刻，仍用實際行動，實踐環保理念。