　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市打造失智友善賣場　導入「看、問、留、撥」和善應對

▲▼市府結合嘉基、全聯打造嘉義市失智友善賣場 公私協力守護嘉「憶」人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼市府結合嘉基、全聯打造嘉義市失智友善賣場 公私協力守護失智民眾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣失智人口今年推估逾30萬人，約九成居住於社區。失智症者在輕、中度階段需要社區提供較強的生活與社交功能延緩退化，因此打造友善社區是全球失智照護的趨勢，而賣場及超市是多數民眾生活中最常出入的場所，「推動失智友善賣場」是今年建構失智友善社區的主軸策略。市府衛生局委託嘉義基督教醫院在全聯興業西路店舉辦「友善賣場守護嘉『憶』人」記者會，邀請藝人唐從聖實際模擬失智友善購物環境，並由嘉基失智症整合中心陳誠仁主任解說面對失智症者，失智友善賣場人員的應對方式。

市長黃敏惠指出，失智人口30萬人，背後就代表著30萬個家庭，但我們透過多了解認識、解決問題，就可以減少擔憂。面對高齡化嘉義市走在全國之先、超前部署，成為全台首個高齡友善示範城市。對於失智症者，我們呼籲給予三要：「主動關懷、幫助選擇、安撫情緒」，讓他們能夠安心，同時也要打造友善安全網給予協助，包括推動守護嘉憶人防走失載具、失智友善社區等，感謝全聯帶頭推動失智友善賣場，期望未來更多企業加入響應，幸福城市就是這樣點點滴滴打造出來的。

▲▼市府結合嘉基、全聯打造嘉義市失智友善賣場 公私協力守護嘉「憶」人。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市全聯福利中心17家門市109年率先響應加入「失智友善組織」，由黃敏惠市長親自授證，17家店經理也參與國健署委託嘉義基督教醫院失智症整合中心所辦理的友善賣場培訓課程，以團隊導向學習與體驗教育培訓，成為失智友善種子教師，透過實地演練「看、問、留、撥」技巧，導入失智友善的服務流程，今年增加焦點訪談，瞭解店經理落實度及困難點，加以檢討修正，期望讓失智者及家屬能有「安心採購、平安回家」的購物經驗。

▲▼市府結合嘉基、全聯打造嘉義市失智友善賣場 公私協力守護嘉「憶」人。（圖／記者翁伊森翻攝）

有十多年照顧失智父母經歷的藝人唐從聖，同時也是今年度台灣失智症協會的失智友善大使，以專業演員身分及照顧者視角，精準模擬失智者購物的實況及常見問題，包括找不到要買的東西、拿了麵包直接試吃、未結帳離開等情況題，以及友善賣場人員如何對待失智症者，讓他們有回家的感覺。唐從聖提到，失智症的可怕，即便你待在家裡也會找上門，且照護失智症患者所需資源甚鉅，未來邁入超高齡社會，失智症患者人數會更多，期望能有更多人重視這個議題。

衛生局廖育瑋局長表示，嘉義市估計約有3千4百多位失智症長輩。失智症者因記憶、認知障礙，可能出現忘記付錢、發生買賣糾紛、移送法辦等情形，若警政或司法人員對失智症認知不夠了解，沒有理解失智者的處境，就會讓失智者及家屬蒙受損失或求助無門。為提升警政及司法人員的失智識能，衛生局今年4、5月結合警察局治安會報、嘉義地方法院與地檢署辦理失智友善訓練課程，透過技巧演練，使更多警政及司法人員成為捍衛失智者人權的守護者。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
咬死3歲童！　比特犬「可憐現況」曝光
快訊／賽車場失控衝撞人群！　6人受傷包含1孕婦
段宜康遭錄音！他諷「珍重那支錄音筆」：林出來就是你大哥
比特幣崩了！跌破5字頭　內行一看秒解
手搖首選是它！「品牌人氣大調查」投就抽iPhone
5隻比特犬遭棄養「趴趴走」！　渾身肌肉兇狠猛吠
12月財運旺炸！命理師點名「4生肖」要賺翻了
快訊／台鐵又出包！莒光號動力異常　大誤點84分↑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市打造失智友善賣場　導入「看、問、留、撥」和善應對

北港朝天宮盛大舉辦14天水陸大法會　內政部長徐國勇主持開香

嘉市「基層人員服務力升級標竿學習營」　 激發感動熱情服務力

導入全國唯一電力輔助自行車　漫遊嘉義市深入體驗在地文化

饒慶鈴今再度攜手侯友宜　新北歡樂耶誕城銷售釋迦

嘉義市『洄嘉青年』成果展　老少共融社造創意新源頭

台南市消防局第七大隊FB粉絲團　線上直播「火神護祐平安祈福2」

台南市勞工領袖大學學員成大歡喜畢業　生活美語班演唱驪歌展學習成果

中市推「大人讀冊去，銀向學習」計畫　圓心元協會今展豐碩成果

吳鳳科大鳥巷教學區揭幕　老幼共融交趾陶鳥創作

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

全球最速男？眉毛眼神超有戲XD　手速超快「敲35個籌碼」網全笑瘋

《聲林之王3》在原唱面前唱《缺口》　邊唱邊指揮...哈林笑：可不可以專心一點

嘉市打造失智友善賣場　導入「看、問、留、撥」和善應對

北港朝天宮盛大舉辦14天水陸大法會　內政部長徐國勇主持開香

嘉市「基層人員服務力升級標竿學習營」　 激發感動熱情服務力

導入全國唯一電力輔助自行車　漫遊嘉義市深入體驗在地文化

饒慶鈴今再度攜手侯友宜　新北歡樂耶誕城銷售釋迦

嘉義市『洄嘉青年』成果展　老少共融社造創意新源頭

台南市消防局第七大隊FB粉絲團　線上直播「火神護祐平安祈福2」

台南市勞工領袖大學學員成大歡喜畢業　生活美語班演唱驪歌展學習成果

中市推「大人讀冊去，銀向學習」計畫　圓心元協會今展豐碩成果

吳鳳科大鳥巷教學區揭幕　老幼共融交趾陶鳥創作

追雪季節來了！合歡山雪季交管12／31開跑　為期60天、必看交管路段

室外低於20℃「冷氣設20度↑」房間會暖嗎？台電給網友解答

入夜氣溫急墜剩10°C！明起「雨彈開轟北台灣」　這2區雨最猛

布林肯指「北京犯台是災難性決定」　陸官媒：美台勾連才是禍因！

KD節目談熱火阿德巴約　對他期待很高因他也愛噴垃圾話

林智勝若FA回桃猿是話題　浦韋青談可能性

快訊／斗六賽車場失控衝撞人群　6人受傷送醫包含1孕婦

嘉市打造失智友善賣場　導入「看、問、留、撥」和善應對

咬死3歲童！比特犬落「尾巴下垂」收容所現況曝　恐面臨人道毀滅

鍾瑶低調談感情　推新片回電影圈內疚「對不起導演」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

蔡進峰：消防員殉職也算在我頭上　

嘉義交流道火燒車　貨車燒到剩骨架

百輛超跑+改裝車齊聚斗六　時尚車賽明登場

桃園客家冬瓜節席開160桌　推出「米漢堡」

「舊鞋救命」送愛到肯亞　展現台灣人愛心

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

屏東風箏節將登場　幼幼台哥哥姐姐同樂

中興女大生單車逆向騎人行道　警開12張罰單

「比過年還重要」　小琉球平安登場碼頭擠滿搭船人潮

洪大廣連任竹崎高中家長會長

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

民眾黨「江江江」披掛上陣

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

把人夫當奴才！警妻控南市女議員

更多熱門

相關新聞

「賣場打疫苗」全聯最快下周設站！5大QA一次看

「賣場打疫苗」全聯最快下周設站！5大QA一次看

國際疫情升溫加上新變異株的威脅，讓不少醫師擔憂國內的接種率不足。指揮中心指揮官陳時中也語重心長提醒，過去認為更多人打疫苗後可形成另一種保護網，事實上接種後染疫，變成輕症或無症狀者多，對未打疫苗者反而是威脅。為加強疫苗施打率，指揮中心規劃百貨及賣場設立接種站，讓民眾可「隨到隨打」，《ETtoday新聞雲》也整理相關資訊QA，讓讀者了解最新訊息。

全聯擬設接種站　指揮中心說明

全聯擬設接種站　指揮中心說明

全聯兼接種站　彰化5店名單確定

全聯兼接種站　彰化5店名單確定

全聯可打疫苗還送贈品！業者證實

全聯可打疫苗還送贈品！業者證實

量販吃鍋季網羅150款湯底最低69折起

量販吃鍋季網羅150款湯底最低69折起

關鍵字：

失智嘉基全聯

讀者迴響

熱門新聞

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

莉婭深夜宣布改名！

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

2022年整體運勢最好的3大星座

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面