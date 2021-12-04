嘉市打造失智友善賣場　導入「看、問、留、撥」和善應對

▲▼市府結合嘉基、全聯打造嘉義市失智友善賣場 公私協力守護失智民眾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣失智人口今年推估逾30萬人，約九成居住於社區。失智症者在輕、中度階段需要社區提供較強的生活與社交功能延緩退化，因此打造友善社區是全球失智照護的趨勢，而賣場及超市是多數民眾生活中最常出入的場所，「推動失智友善賣場」是今年建構失智友善社區的主軸策略。市府衛生局委託嘉義基督教醫院在全聯興業西路店舉辦「友善賣場守護嘉『憶』人」記者會，邀請藝人唐從聖實際模擬失智友善購物環境，並由嘉基失智症整合中心陳誠仁主任解說面對失智症者，失智友善賣場人員的應對方式。

市長黃敏惠指出，失智人口30萬人，背後就代表著30萬個家庭，但我們透過多了解認識、解決問題，就可以減少擔憂。面對高齡化嘉義市走在全國之先、超前部署，成為全台首個高齡友善示範城市。對於失智症者，我們呼籲給予三要：「主動關懷、幫助選擇、安撫情緒」，讓他們能夠安心，同時也要打造友善安全網給予協助，包括推動守護嘉憶人防走失載具、失智友善社區等，感謝全聯帶頭推動失智友善賣場，期望未來更多企業加入響應，幸福城市就是這樣點點滴滴打造出來的。

嘉義市全聯福利中心17家門市109年率先響應加入「失智友善組織」，由黃敏惠市長親自授證，17家店經理也參與國健署委託嘉義基督教醫院失智症整合中心所辦理的友善賣場培訓課程，以團隊導向學習與體驗教育培訓，成為失智友善種子教師，透過實地演練「看、問、留、撥」技巧，導入失智友善的服務流程，今年增加焦點訪談，瞭解店經理落實度及困難點，加以檢討修正，期望讓失智者及家屬能有「安心採購、平安回家」的購物經驗。

有十多年照顧失智父母經歷的藝人唐從聖，同時也是今年度台灣失智症協會的失智友善大使，以專業演員身分及照顧者視角，精準模擬失智者購物的實況及常見問題，包括找不到要買的東西、拿了麵包直接試吃、未結帳離開等情況題，以及友善賣場人員如何對待失智症者，讓他們有回家的感覺。唐從聖提到，失智症的可怕，即便你待在家裡也會找上門，且照護失智症患者所需資源甚鉅，未來邁入超高齡社會，失智症患者人數會更多，期望能有更多人重視這個議題。

衛生局廖育瑋局長表示，嘉義市估計約有3千4百多位失智症長輩。失智症者因記憶、認知障礙，可能出現忘記付錢、發生買賣糾紛、移送法辦等情形，若警政或司法人員對失智症認知不夠了解，沒有理解失智者的處境，就會讓失智者及家屬蒙受損失或求助無門。為提升警政及司法人員的失智識能，衛生局今年4、5月結合警察局治安會報、嘉義地方法院與地檢署辦理失智友善訓練課程，透過技巧演練，使更多警政及司法人員成為捍衛失智者人權的守護者。