逾150款湯底最低69折起！量販「吃鍋季」開跑了　加碼推2折換鍋具

▲量販超市火鍋季開跑了。（示意圖／記者許力方攝）

記者蕭筠／台北報導

隨著氣溫逐漸下探，這時候喝碗熱湯、涮個牛肉片絕對是暖胃又暖心，近日量販超市也搶攻火鍋商機，紛紛祭出逾百款湯底加生鮮食材，讓民眾一次滿足。像是愛買的「吃鍋季」即日起至14日正式開跑，引進超過150款火鍋湯底，最低只要69折起，並加碼主打全台羊肉爐夯店鍋底，提供更多選擇；全聯則於明（3）日起網羅近百款湯底，並祭出指定火鍋湯底同系列「第2件5折」優惠。

▲愛買網羅超過150款湯底還有多家知名羊肉爐夯店鍋底。（圖／業者提供）

愛買「吃鍋季」登場，引進超過150款火鍋湯底，最低69折起，像是海底撈豬肚雞火鍋、石二鍋剝皮辣椒雞、王品番茄牛肉鍋、太和殿麻辣鍋底、南門市場逸湘齋東北酸菜白肉鍋等通通一次滿足，而日式進口火鍋湯底系列也有9折起；加碼網羅多款全台各地羊肉爐夯店鍋底，有宜蘭二結羊肉爐、三代祖傳羊肉店高雄岡山一新羊肉爐、 彰化溪湖阿枝羊肉爐等，在家就能輕鬆喝到美味湯頭。

▲愛買同步推鍋具集點換購活動。

另，看準年前掀起一波換鍋潮，愛買也攜手德國百年工藝THERMOS、BEKA雙品牌合作推出鍋具集點換購活動，包含不鏽鋼平底鍋、不銹鋼湯鍋、感溫變色不沾鍋、附蓋平煎鍋、刀具四件組和粉嫩水果雪酪色保溫杯商品共6品項可換，換購價市價2折起，即日起至2022年2月22日開放換購，婆媽們不能放過。

▲全聯火鍋祭12月3日正式登場。

除外，全聯「火鍋祭」也來了，今年主打超值湯底、生鮮商品，網羅近百款常溫火鍋湯底，像是有全新「賈以食日」、「點點心」、「一風堂」、「藍象廷」等，還會陸續開賣「味好美X橋頭」、「煮研所」、「千葉火鍋」、「無老鍋」等名店品牌，販售品項數為歷年最多，口味陣容最齊全，其中，麻辣湯底依舊最受歡迎，明（3）日起正式開跑，至2022年1月6日還祭出指定火鍋湯底同系列「第2件5折」優惠。

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