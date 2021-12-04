「賣場打疫苗」全聯最快下周設站！車站百貨也加入　5大QA一次看

▲指揮中心為提高施打率，規劃百貨及賣場廣設接種站。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

國際疫情升溫加上新變異株的威脅，讓不少醫師擔憂國內的接種率不足。指揮中心指揮官陳時中也語重心長提醒，過去認為更多人打疫苗後可形成另一種保護網，事實上接種後染疫，變成輕症或無症狀者多，對未打疫苗者反而是威脅。為加強疫苗施打率，指揮中心規劃百貨及賣場設立接種站，讓民眾可「隨到隨打」，《ETtoday新聞雲》也整理相關資訊QA，讓讀者了解最新訊息。

Q1：百貨、賣場突然要設站？

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A：指揮中心有鑑於第二劑疫苗接種率不如預期，規劃開放百貨、賣場設站施打。最新統計顯示，第一劑施打率雖達到78.08%；但第二劑僅58.09%。且先前數據指出，在高風險族群，75歲以上長者部分，完整接種率僅65%，讓不少醫師相當憂心。指揮中心也盼以廣設接種站方式，除了醫院施打外，讓民眾在家附近就能就近接種，提高施打率。

Q2：最快何時上路？

A：指揮中心發言人莊人祥表示，目前先讓衛生局場勘，針對有必要場域設站，目前各縣市都在評估中，下週就會提報屬意的站點並開始設站。

Q3：哪些賣場百貨可打到？

A：目前已知全聯、家樂福及愛買皆表達意願，將全力配合接種站點，且全聯先前搭配流感疫苗施打，再送蘋果或奇異果加上一瓶水，這次是否會比照或提出更優惠方案刺激打氣，則有待各家業者公布。百貨業部分，遠百、新光三越、SOGO、微風、台北101強調會配合政府規定。

另外，台鐵也表達有意願合作疫苗施打，若各縣市衛生局願意派醫療人力配合，也規劃可在車站設點開打。

▲對於百貨及賣場的疫苗廠牌配置，將由地方衛生局決定，但指揮中心預計最多僅能供應一種廠牌。（示意圖／記者李毓康攝）

Q4：百貨賣場施打站配置也會跟一般接種站相同嗎？

A：莊人祥說明，過去流感疫苗就有相關經驗，一樣可在賣場或百貨公司設立留觀區、保存的部分都需要在2到8度C，這部分平常在外設站點也都有同種措施，因此不會構成問題。

Q5：什麼廠牌都能打到嗎？

A：莊人祥強調，廠牌可由各衛生局自行決定，但以動線而言，百貨公司及賣場應最多只能提供一種，固定流程以避免錯誤發生，且越多廠牌就需要越多人力，成本上也較高。