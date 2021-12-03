　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸專家：入境隔離14天已足夠　21、28天是「反應過度」

▲留學生,美國,浦東機場,上海。（圖／CFP）

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

在「外防輸入」的防疫政策，大陸執行嚴格的入境隔離措施，不少地區還會「層層加碼」檢疫天數。不過廣東疾控中心專家研究發現，14天的隔離措施已足夠防止本土感染，要求隔離21天甚至28天，可能是反應過度（over-reaction）。

廣東省疾控中心副主任宋鐵聯合其他四名專家2日在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）發表研究。內容指出，廣東省去年5月至今年3月外地輸入的1868例確診個案中，只有33人在14日隔離期過後檢測結果呈陽性，比例為1.8%。

研究指出，這33人當中，只有3人出現病症，4人未檢測免疫球蛋白G（IgG）抗體，「這反映這些（陽性）個案不大可能是新感染，而是在外國已經感染，抵達中國時再檢測呈陽性」，因此14天的隔離是足夠（14 day quarantine is sufficient）。

另外，內文引述瑞士伯恩大學一個研究，10日的隔離已足夠防止99.9%的入境旅客造成本地感染。另一項分析表明，儘管在某些極端情況下，延長14天的隔離期可能值得考慮，但考慮到社會心理及經濟影響，更長的隔離時間可能不會增加好處。

該份研究認為，根據科學證據以及廣東的經驗來看，中國大陸向入境旅客要求14日的隔離，是控制本土爆發適合的代價。

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
快訊／桃園民宅裝潢灌漿崩塌！女鄰居洗衣服到一半突遭活埋
快訊／罷免林昶佐二階連署通過！　1月9日投票
大型第3劑試驗出爐！　「這廠牌」抗體增加最高
台灣史上第1人！　戴資穎奪BWF年度最佳女運動員獎
好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦
他爆中福袋262萬賓士沒領　超商吐真相大逆轉
鵝肉西施「摘口罩」露無P真實身材！憲哥：平常就穿這麼沒禮貌嗎
快訊／新莊中正路公車撞進騎樓！　機車噴倒店面受損

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

秦剛：北京將放寬美企高管赴中審批時間　有條件隔離兼辦公

陸專家：入境隔離14天已足夠　21、28天是「反應過度」

見童溺水！懷孕護理師「跪地狂CPR30分鐘」累癱倒地...網感動

江蘇反家暴條例2022年上路　公民制止家暴行可認定「見義勇為」　

駐華大使「直播帶貨」超級夯！　盧安達千斤咖啡豆秒售罄

一針300萬「抗肌肉萎縮」藥納大陸醫保　1.5小時談判大幅降價成交

Omicron來勢洶洶　北京嚴陣以待：會持續觀察和評估對冬奧影響

滑雪弄丟8700萬名錶！他急發130萬懸賞金　網嗨爆開揪「找錶團」

澳門國安委設事務與技術顧問　中聯辦直接監督指導國安工作

中俄未獲邀請　陸副外長痛批美民主峰會：完全是一場鬧劇

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

丁寧心疼高嘉瑜⋯曝兒時家暴經歷　惹怒老公見他反應「確定是我要的人」

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

秦剛：北京將放寬美企高管赴中審批時間　有條件隔離兼辦公

陸專家：入境隔離14天已足夠　21、28天是「反應過度」

見童溺水！懷孕護理師「跪地狂CPR30分鐘」累癱倒地...網感動

江蘇反家暴條例2022年上路　公民制止家暴行可認定「見義勇為」　

駐華大使「直播帶貨」超級夯！　盧安達千斤咖啡豆秒售罄

一針300萬「抗肌肉萎縮」藥納大陸醫保　1.5小時談判大幅降價成交

Omicron來勢洶洶　北京嚴陣以待：會持續觀察和評估對冬奧影響

滑雪弄丟8700萬名錶！他急發130萬懸賞金　網嗨爆開揪「找錶團」

澳門國安委設事務與技術顧問　中聯辦直接監督指導國安工作

中俄未獲邀請　陸副外長痛批美民主峰會：完全是一場鬧劇

快訊／桃園民宅灌漿崩塌！女鄰居洗衣服到一半突遭活埋

蘇貞昌要查網軍案外案？柯文哲：可能查到自家人

超災難婚禮！新娘暈倒「嘔吐」在新郎身上　白裙還沾到人屎

第四季夠旺　SCFI周漲幅加大至2.71%、東南亞線運價維持逾一成漲幅　

快訊／中選會：罷昶二階連署通過　1月9日舉行投票

3個技巧讓「戀愛運爆棚」　轉換生活軌跡、增加儀式感都是秘訣

佳世達旗下浚鴻數據「AI 健康風險分析」　搶攻7成健檢中心商機

新秘境在樹林！荷花池「環池步道、心型島」還有漂流木鞦韆

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

教會恐成引爆南韓Omicron溫床！已傳「10名信徒」確診　增4疑似案例

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

大陸熱門新聞

陸官員沙發連結人妻！遭曝偷情影像沒在怕

重工業版「李子柒」爆紅 粉絲寄破舊發電機挑戰「萬物皆可修」

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

他滑雪弄丟8700萬名錶！超崩潰

9個月炒7管家！富豪怒控竟要幫忙煮飯

聯合國通過「奧林匹克休戰決議」 北京冬奧期間全球止戰31天

大陸今日激增「80+10」　北京時隔半月現本土

冥婚帶動暗黑產業鏈　一具女屍可賣70萬

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

一針300萬「抗肌肉萎縮」藥納大陸醫保 1.5小時談判大幅降價成交

中老鐵路開通　昆明至永珍當日抵達

恆大汽車深夜發公告發行9億股份 每股3港元套現27億

外送員餐點中尿尿再搖勻　女顧客崩潰：全吃光了…

科大男看A片忘關門　戴VR打手槍照曝光

更多熱門

相關新聞

全聯擬設接種站　指揮中心說明

全聯擬設接種站　指揮中心說明

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。指揮中心已宣布開打第三劑疫苗，對象為醫事人員、一線防疫人員、機組員等1~3類人以及因公需出國的外交、運動選手，接種間隔縮短為5個月。此外，指揮中心接下來預計將會開放百貨、賣場設站施打，包括174家全聯，目前場勘中。

馬來西亞出現首例Omicron確診

馬來西亞出現首例Omicron確診

研究曝第3劑補打「這組合」抗體狂增32倍

研究曝第3劑補打「這組合」抗體狂增32倍

紐約5人染Omicron　新增1例本土案例

紐約5人染Omicron　新增1例本土案例

夏威夷報告首例Omicron　患者從未離境

夏威夷報告首例Omicron　患者從未離境

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情檢疫天數集中檢疫集中隔離防疫旅館

讀者迴響

熱門新聞

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

5歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

百萬炫富網紅惡整Uber！「直接送進勞改營」

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

警二度搜林秉樞房「驚見高嘉瑜自白書」！

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

噴槍灌肺殺女童　生父重判10年定讞

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面