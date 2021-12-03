陸專家：入境隔離14天已足夠　21、28天是「反應過度」

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

在「外防輸入」的防疫政策，大陸執行嚴格的入境隔離措施，不少地區還會「層層加碼」檢疫天數。不過廣東疾控中心專家研究發現，14天的隔離措施已足夠防止本土感染，要求隔離21天甚至28天，可能是反應過度（over-reaction）。

廣東省疾控中心副主任宋鐵聯合其他四名專家2日在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）發表研究。內容指出，廣東省去年5月至今年3月外地輸入的1868例確診個案中，只有33人在14日隔離期過後檢測結果呈陽性，比例為1.8%。

研究指出，這33人當中，只有3人出現病症，4人未檢測免疫球蛋白G（IgG）抗體，「這反映這些（陽性）個案不大可能是新感染，而是在外國已經感染，抵達中國時再檢測呈陽性」，因此14天的隔離是足夠（14 day quarantine is sufficient）。

另外，內文引述瑞士伯恩大學一個研究，10日的隔離已足夠防止99.9%的入境旅客造成本地感染。另一項分析表明，儘管在某些極端情況下，延長14天的隔離期可能值得考慮，但考慮到社會心理及經濟影響，更長的隔離時間可能不會增加好處。

該份研究認為，根據科學證據以及廣東的經驗來看，中國大陸向入境旅客要求14日的隔離，是控制本土爆發適合的代價。