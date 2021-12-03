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夏威夷爆首例Omicron確診　患者從未離境「恐已社區傳播」

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲夏威夷出現首例Omicron確診，且很可能已經進入社區傳播。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國夏威夷州2日報告第一起Omicron變異株確診，患者未曾接種疫苗，但先前並無離境紀錄，這意味著令人擔憂的Omicron病毒有可能已經在夏威夷群島進入社區傳播階段。

根據夏威夷今日新聞（Hawaii News Now）報導，州衛生部流行病學家肯布爾（Sarah Kemble）在記者會上表示，夏威夷首例Omicron病例是一名年齡在65歲以下、居住在歐胡島（Oahu）的成年人，此前曾感染新冠肺炎。實驗室11月29日據患者的採檢樣本懷疑可能感染Omicron，而2日基因定序出爐證實此訊。

由於病例近期從未出過夏威夷州，引發了社區傳播的憂慮。肯布爾表示，未來可能還會有更多病例，須採取多層次的策略防治Omicron疫情，除了繼續戴口罩、接種或補打疫苗之外，州衛生部也正在聯繫密切接觸者，並確定病患近期有無參加大型活動集會。

據了解，「歐胡島」雖然面積在夏威夷群島中僅為第3大，但卻廣納了3分之2的夏威夷州總人口，是群島中人口最多的島嶼，首府檀香山也座落於歐胡島的東南部海岸。此前，歐胡島才剛在12月1日允許所有社交聚會與活動，餐廳、酒吧與健身房也開放100％人流負荷，此政策被視為跨出經濟復甦的重要一步，目前Omicron局勢發展仍待觀察，但地方官員已明確表示無意恢復嚴格的防疫限制。

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