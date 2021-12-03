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紐約5人染Omicron！新增1例本土案例　參加動漫展後確診

▲▼紐約,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前美國只有不到60％的人口完整接種疫苗，紐約街頭許多民眾並未佩戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠變種病毒株Omicron已經入侵全球35地，美國紐約州2日更是一口氣新增5例確診，成為美國第四個出現Omicron病毒的州；而住在明尼蘇達州的確診男子，是美國首例沒有相關旅遊史的病患，據悉，他是在前往紐約參加動漫展後染疫。

根據《路透社》報導，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）和紐約市長白思豪（Bill de Blasio）2日晚間在記者會上宣布，紐約州出現5例Omicron確診，而這5例都集中在紐約市，分別是布魯克林區1例、皇后區2例、長島1例，第5例尚未給出確切地點。

霍楚表示，長島的67歲女性病患最近剛從南非返國，尚未完整接種疫苗，在11月30日確診，目前症狀輕微，「現在沒有理由驚慌，我們只是想確保，當我們收到消息時，大眾也知道這些消息，每個人能做好的事情，就是知道我們並非毫無防備，民眾應盡快接種加強針。」

美國其他確診病例分別在加州、科羅拉多州和明尼蘇達州，這些病患都已接種疫苗，症狀輕微；；其中加州、科羅拉多州的確診者剛從南非返國，尚未施打第三劑，而明尼蘇達州的病例是美國首例無旅遊史的個案，據悉，他有前往紐約市參加動漫展，目前該市已開始追蹤接觸者。

白思豪表示，現在不得不假設已經出現社區傳播，「當我們看到一些病例時，我們得假設背後有很多原因，而且它們已經存在很長一段時間。」他也敦促紐約民眾進入室內場所時都要佩戴口罩。

目前美國只有不到60％的人口完整接種疫苗，是富裕國家中比例最低的。美國總統拜登也宣布了最新的加強版入境規定，不論疫苗接種狀態或出發地，所有赴美旅客篩檢時程將從目前搭機前3日內縮至1日，從美東時間6日凌晨零時的航班開始實施；同時也延長大眾交通工具口罩令至明年3月18日。

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球35地。（圖／林宜潔製）

▲▼Omicron全球確診表格1203上午0930。（圖／ETtoday製）

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