好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦結帳

▲科克蘭牌牛奶限購1組，也就是會員限買2瓶！（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

受海運時程亂，加上牛奶需特殊控溫貨櫃運送，導致貨櫃調度影響進貨時間，因此好市多「科克蘭牛奶」每卡限購1組。不過有女網友直擊，有會員買6大箱牛奶，且報上「XXX」名字後，原本態度強硬的店員立刻閉嘴，還默默數了總瓶數再結帳。文章曝光後，引發網友歪樓問「誰誰誰？讓大家也認識，有人脈真好！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，明明科克蘭牌牛奶每卡限購一組，結果等結帳時，發現有一個購物車上擺了6大箱牛奶，立刻引發原PO注意，接著就站在一旁默默觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見客人理直氣壯表示「我營業用」，而店員回應賣場規定「抱歉，這限購一組」，客人接著又嚷嚷表示「啊我做生意就是一定要那麼多，不然你去問那個XXX。」

▲客人搬了6箱結帳，直呼認識「XXX」後便順利買到 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



聽到「XXX」名字後，店員似乎心知肚明不好惹，便默默上前數牛奶的數量。原PO頓時傻眼直呼，「#有人脈真好根本可以無限購，#當其他會員是塑膠嗎哈囉？」文末，原PO也調侃，「抱歉～我應該要聽到那個誰誰誰的名字。」

文章曝光後，底下網友狂白眼回應，「規矩是給『沒關係的人』用的」、「營業用怎不去批發...因為可以退，選我正解」、「你就應該走過去說你要20箱」、「大順店我已經快半年沒看到過牛奶了」、「我認識總統，總統不認識我啦」、「後台硬就是不一樣」、「太過分了，我們是沒有繳年費嗎」、「到底要拿什麼卡，才能拿那麼多」、「我也想知道誰誰誰」。

▼網友氣憤表示不公平。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

