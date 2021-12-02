好市多廁所「衛生紙新抽法」他給過！會員卻戰翻：洞旁沾屎噁炸

▲好市多廁所衛生紙新抽法爆論戰。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）是採會員制度的美式賣場，儘管要收年費，但許多貼心服務，讓不少人心甘情願辦卡，一旦成為會員就回不去。就有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》，發現好市多廁所的捲筒衛生紙變不同抽法，不禁大讚「環保又衛生」。沒想到，貼文釣出兩派論戰，意外引發話題。

有去過好市多廁所的會員都知道，好市多跟很多外面廁所一樣，是採用捲筒式衛生紙，並裝了掛在牆上的大捲筒衛生紙架。不同於一般的是，一次可以放左右兩捲，但不論左右，如廁者都可以從下方抽取口拉出一整條衛生紙。沒想到，好市多近日悄悄關閉下方抽取口，改成另一種方式抽取。

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「好市多廁所衛生紙抽～環保又衛生。」這位網友文中貼出照片，只見好市多在衛生紙架上貼了一張圓形貼紙，上面寫下「密封式設計，每次一抽，避免交叉汙染，環保又衛生」，改由中間一個小孔拉出衛生紙，而且一次只能抽一張。改成這樣的設計，原PO認為很不錯，不過長輩則是不明白「為什麼要她用皺成一坨的衛生紙」。

▲衛生紙改成從小洞抽取，一次只能一張。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不只原PO家有兩種意見，貼文一出也引發網友論戰，就有人也認同這樣的變動，「很多人一直浪費衛生紙啊」、「這個很好用啊！一次一抽，自動幫你斷」、「這個不容易碰到上一位摸過的衛生紙，一般捲筒衛生紙的那一張通常被上一位碰過了」、「這種比較乾淨一點，不會拖到地上，去廁所覺得很好玩，不小心又多抽了一張。」

也有會員覺得不行，「這個要是斷掉，下一位只能用內褲擦了」、「上星期去中壢店，就遇到這個衛生紙一坨卡在洞口，怎麼挖怎麼拉都拉不出來」、「用意是不錯，但某次上廁所遇到這種，5間有3間都斷在裡面抽不出來了，結果大家都在等有衛生紙的廁所」、「我就是上次去好市多廁所看到這種紙抽，然後洞的旁邊沾著屎……超噁心，好險還有另一邊可以抽。」