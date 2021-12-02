　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多廁所「衛生紙新抽法」他給過！會員卻戰翻：洞旁沾屎噁炸

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多廁所衛生紙新抽法爆論戰。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）是採會員制度的美式賣場，儘管要收年費，但許多貼心服務，讓不少人心甘情願辦卡，一旦成為會員就回不去。就有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》，發現好市多廁所的捲筒衛生紙變不同抽法，不禁大讚「環保又衛生」。沒想到，貼文釣出兩派論戰，意外引發話題。

有去過好市多廁所的會員都知道，好市多跟很多外面廁所一樣，是採用捲筒式衛生紙，並裝了掛在牆上的大捲筒衛生紙架。不同於一般的是，一次可以放左右兩捲，但不論左右，如廁者都可以從下方抽取口拉出一整條衛生紙。沒想到，好市多近日悄悄關閉下方抽取口，改成另一種方式抽取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「好市多廁所衛生紙抽～環保又衛生。」這位網友文中貼出照片，只見好市多在衛生紙架上貼了一張圓形貼紙，上面寫下「密封式設計，每次一抽，避免交叉汙染，環保又衛生」，改由中間一個小孔拉出衛生紙，而且一次只能抽一張。改成這樣的設計，原PO認為很不錯，不過長輩則是不明白「為什麼要她用皺成一坨的衛生紙」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲衛生紙改成從小洞抽取，一次只能一張。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不只原PO家有兩種意見，貼文一出也引發網友論戰，就有人也認同這樣的變動，「很多人一直浪費衛生紙啊」、「這個很好用啊！一次一抽，自動幫你斷」、「這個不容易碰到上一位摸過的衛生紙，一般捲筒衛生紙的那一張通常被上一位碰過了」、「這種比較乾淨一點，不會拖到地上，去廁所覺得很好玩，不小心又多抽了一張。」

也有會員覺得不行，「這個要是斷掉，下一位只能用內褲擦了」、「上星期去中壢店，就遇到這個衛生紙一坨卡在洞口，怎麼挖怎麼拉都拉不出來」、「用意是不錯，但某次上廁所遇到這種，5間有3間都斷在裡面抽不出來了，結果大家都在等有衛生紙的廁所」、「我就是上次去好市多廁所看到這種紙抽，然後洞的旁邊沾著屎……超噁心，好險還有另一邊可以抽。」

ET快訊
八點檔女星罹癌後「每天行屍走肉」　5症狀痛苦纏身
林秉樞前女友找上高嘉瑜！　她喊「還好我站出來了」
條子鴿首現身！涉出書「造假掰故事」出庭說明了
羅志祥慘2年還超有錢？「1照片」洩超狂財力
快訊／沒品維尼稱「握有私密影片」　高嘉瑜要告了！
快訊／那對夫妻Nico生了！　兒出生日超巧合
林秉樞「全家超狂背景曝」！　討錢不成拿刀威脅
洗白林秉樞惹議　沒品維尼PTT帳號遭水桶十年「禁言3650天
阿羅哈客運12／13停止營運　公路總局曝退票規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林秉樞博士班念7年課還沒修完　遭爆不常到校「被退學機率高」

吹牛王林秉樞「自稱林茂生後代」　孫子67字狠打臉！

林秉樞自稱服身心藥！綠委批智慧家暴者　陳時中：不會因此避刑責

好市多廁所「衛生紙新抽法」他給過！會員卻戰翻：洞旁沾屎噁炸

借女友姊20萬「幫男友湊醫藥費」　真相扯爆！多金男崩潰：別心軟

阿羅哈客運12／13停止營運　傳可持車票搭別家？公路總局曝規劃

間隔縮短為5個月！第三劑今午後閃電開打　張上淳親揭「2大考量」

傳三井lalaport進駐高雄鳳山　陳其邁證實：地主台糖評審中

沒品維尼稱「有高嘉瑜私密片」　PTT鄉民1招反擊：要起訴他

提倡銀髮就業　北市促批發零售企業合作

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

林秉樞博士班念7年課還沒修完　遭爆不常到校「被退學機率高」

吹牛王林秉樞「自稱林茂生後代」　孫子67字狠打臉！

林秉樞自稱服身心藥！綠委批智慧家暴者　陳時中：不會因此避刑責

好市多廁所「衛生紙新抽法」他給過！會員卻戰翻：洞旁沾屎噁炸

借女友姊20萬「幫男友湊醫藥費」　真相扯爆！多金男崩潰：別心軟

阿羅哈客運12／13停止營運　傳可持車票搭別家？公路總局曝規劃

間隔縮短為5個月！第三劑今午後閃電開打　張上淳親揭「2大考量」

傳三井lalaport進駐高雄鳳山　陳其邁證實：地主台糖評審中

沒品維尼稱「有高嘉瑜私密片」　PTT鄉民1招反擊：要起訴他

提倡銀髮就業　北市促批發零售企業合作

澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買漁後做了這個動作

批藍營縣市首長不敢對四大公投表態　賴士葆：人民的眼睛是雪亮的

大不敬？《極限競速5》玩家設計金正恩肯德基造型遭Ban帳8000年

林秉樞博士班念7年課還沒修完　遭爆不常到校「被退學機率高」

未出席雙城論壇　黃珊珊：本來就不是我的業務

Bright穿西裝拿出神秘小黑盒　《只因我們天生一對》電影台灣確定上映

羅志祥跨年重返舞台！　「獨家開唱地點」曝光...誓言嗨翻全場

打完3劑BNT確診Omicron　以色列醫生曝：是在倫敦千人會議中感染

勞工注意！　除了防疫保單、確診新冠肺炎還有勞保可以領

美韓安保會議聲明「首提台灣」　2防長承認台海和平重要性

生活熱門新聞

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

林秉樞借高嘉瑜充電器　「備份神器」揭4女私密照

「3生肖」12月財運飆升！有機會變大富翁

沒品維尼PTT帳號「禁言3650天」！八卦板主出手了

林秉樞移送時大開講　律師傻眼：害死自己

台灣美體小舖創辦人突離世　愛子怒告醫美診所過失殺人

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

阿囉哈最後2條線停駛　內部公告曝光

今晨最低10.3℃　明天更冷可能觸及冷氣團定義

這4生肖「越冷越會賺」財神黏緊緊！第1名要升官加薪了

更多熱門

相關新聞

「好市多保暖神物」連衣服都毀了　她氣退貨

「好市多保暖神物」連衣服都毀了　她氣退貨

受到冷空氣影響，今（1）日至明晨低溫仍下探12度，民眾注意保暖！不過有女網友透露，最近在好市多買一件暖呼呼毛毯，給孩子蓋之前，特地洗淨與烘乾，豈料被子狂掉棉絮，原PO光是清理就花了1小時，且衣服還毀了，氣得她回賣場退貨。文章曝光後，有苦主也氣回，「我也買一件，一樣的情形，花錢找罪受！」

王齡梓／好市多擂台戰誰勝誰敗

王齡梓／好市多擂台戰誰勝誰敗

好市多299萬電視！網見「驚爆價」：已下單10台

好市多299萬電視！網見「驚爆價」：已下單10台

7千元買推車　他1句「怎麼來4台」震驚萬人

7千元買推車　他1句「怎麼來4台」震驚萬人

物流男欲性侵女同事　她拿水壺反擊嚇跑色狼

物流男欲性侵女同事　她拿水壺反擊嚇跑色狼

關鍵字：

好市多costco廁所衛生紙抽取Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

分手就不會回頭的三大星座！

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面