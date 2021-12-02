好市多「夯品飆漲58.7%」網全崩潰！業者解釋原因了

▲好市多超夯美國翼板牛排漲價掀熱議。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者蕭筠／台北報導

近來民生用品、速食餐廳接連「漲聲響起」，讓不少民眾荷包大縮水直喊「下不了手。」而近來美式賣場好市多（COSTCO）販售的超夯「美國翼板牛排」也被發現悄悄從579元漲到919元，漲幅高達58.7%。對此，業者作出最新回應表示，雖希望可以盡量穩定物價，避免浮動，但因進口牛肉整體成本提高許多，綜合考量下才不得不反應在價格上。

▲網友曬出美國特選翼板牛排默默漲價 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，透露好市多熱門商品「美國特選翼板牛排」在5月初時時每公斤579元，孰料近日默默漲價，價格已來到每公斤919元，漲幅高達58.7%，貼文一出立刻引來大批人留言「翼板貴好多」、「品質沒有穩定下來之前都不打算買」、「嫩肩已經漲到無法下手了」。

對此，好市多行銷副總經理王友玫也解釋漲價原因，表示近幾個月因受船運大亂，再加上冷凍櫃不足等多方原因，除導致牛肉進口量變少外，成本更是大幅提高，「只能必須依現在狀況調整價格，這是沒辦法的事情。」她指出雖想儘量便宜物價、避免浮動，但價格實在差距太大，「不得已必須要反應在價格上。」

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