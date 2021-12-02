好市多夯品「漲幅58.7%」　老饕氣退坑！網曝1關鍵：成本用噴的

▲牛肉漲價有感。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

漲聲響起讓不少民眾相當有感，好市多的「美國特選翼板牛排」很受歡迎，不過日前就有網友發現，同樣的商品在過了將近7個月後，竟從579元漲到919元。消息曝光後，也讓不少網友傻眼表示，「本來最值得買的現在可以退了」、「拒買也不會降價，現在都是這樣」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到好市多熱門商品「美國特選翼板牛排」在5月初時，每公斤579元，然而11月底再去看時，價格已經來到每公斤919元，漲幅高達58.7%。

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原PO無奈表示，以前一盒大概只要700元，所以如果要買到真的要靠運氣；反觀現在的價格，一盒要價1200元左右，要買到真的變得很容易。他也透露，現在如果要買羊肉爐，也漲到799元，來到新高點。

▲牛肉因為漲價而變得好買了。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「嫩肩已經漲到無法下手了」、「翼板貴好多」、「不要吃就沒事了，翼板這價錢根本可笑」、「品質沒有穩定下來之前都不打算買」、「好市多牛肉已經很難吸引我了，以前的CP值已消失」。

不過也有些網友表示，漲價其實不是好市多的問題，「航運一直塞港，進口肉品就是會1到2週每公斤漲50至100元」、「牛肉前兩個月就漲很兇了，真心貴，快一倍了」、「肉類真的都漲價了，傳統市場也是，想吃就買吧」、「航運運費暴增，清關時間越來越久，耗損就更加重，成本就完全用噴的」。

此外，本站曾報導《好市多「牛肉大漲」菲力1kg衝破2000元 鄉民照買單：真沒理由不漲》，日前也有網友發現嫩肩里肌牛肉的價格貴很多，每公斤559元漲到609元，另外像是火鍋、燒烤肉片，每公斤價格也貴了約200元；網友詢問後，店員則表示牛肉片整體價格上漲，「漲幅最高的是頂級的菲力牛排」。