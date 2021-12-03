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聯合國通過「奧林匹克休戰決議」　北京冬奧期間全球止戰31天

▲大陸駐聯合國代表張軍。（圖／翻攝央視）

▲第76屆聯合國大會通過奧林匹克休戰決議。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

第76屆聯合國大會於美東時間（2）日一致通過由大陸和國際奧委會起草的奧林匹克休戰決議，由173個會員國共提該決議。大陸駐聯合國大使張軍在會上表示，這是中國繼2008年北京奧運休戰決議後，時隔14年第二次向聯大提交休戰決議，「呼籲會員國以體育促進和平、對話與和解，在奧運會開幕前7日至閉幕後7日遵守奧林匹克休戰。」

▲大陸駐聯合國代表張軍。（圖／翻攝央視）

▲大陸駐聯合國代表張軍。（圖／翻攝央視）

張軍指出，這份決議還新增針對嚴峻的新冠肺炎疫情形勢發出加強抗疫合作的呼籲，辦好北京冬奧會和冬殘奧會具有更加特殊、更為重要的意義，「我們比以往更需要堅持奧林匹克精神，更需要維護團結，更需要加強合作。」

張軍提到，奧運會是運動員的主場、全人類的盛會，「《奧林匹克憲章》早就明確提出體育運動政治中立原則。我們願同各國人民一道，摒棄一切有悖於奧林匹克精神、有損於奧林匹克運動發展的錯誤言行，呼籲各國以北京冬奧會為契機，以對話消弭分歧，以合作替代對抗，增進相互理解，維護世界和平與發展。」

據了解，「奧林匹克休戰」是國際奧委會根據古希臘奧林匹克神聖休戰傳統而設計的一項和平運動。第48屆聯大首次審議並通過奧林匹克休戰決議，此後歷屆奧運會、冬奧會主辦國都會向聯大提交奧林匹克休戰決議。

會後，張軍在受訪時強調，少數國家鼓譟「外交抵制」北京冬奧會，尤其是美國個別政客炒作所謂外交抵制，骨子裡還是冷戰思維在作怪，意欲將體育政治化，製造分裂，挑起對抗，「這種做法不得人心，注定失敗，只能讓他們更加孤立，站到時代的對立面，站到世界絕大多數國家和人民的對立面。」

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