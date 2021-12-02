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北京電車癡漢「磨蹭下體」性騷　女乘客怒嗆：你頂個沒完了是吧

記者魏有德／綜合報導

北京公交警昨（1）日通報，一名25歲的白姓男子在地鐵4號線內猥褻女乘客，目前已被行政拘留。據了解，白姓男子是在11月25日搭乘北京地鐵4號線，由天宮院開往安河橋北方向的列車，當時，車廂內並不擁擠，白姓男子卻緊貼某位女乘客，並用下體磨蹭，被騷擾的女乘客察覺異樣後怒吼，「你頂個沒完了是吧。」引起車廂內其餘乘客關注。

▲女子拍下這名猥褻男子的面貌，同時大聲怒斥對方的行為。（圖／翻攝九派新聞）

▲女子拍下這名猥褻男子的面貌，同時大聲怒斥對方的行為。（圖／翻攝九派新聞）

《中國婦女報》報導，11月30日上午，北京公交警方接舉報後，迅速開展工作，於當日19時許將違法行為人白某某（男，25歲）查獲，該人對其違法事實供認不諱，目前已被公交警方依法行政拘留。

微博上流出的影片顯示，這名被性騷擾的女子不堪其擾，大聲地喝斥白姓男子。該女子怒嗆，「妳頂個沒完了是吧！」白姓男子則回說，「不好意思！」該女子持續怒罵，「從頭到尾開始頂，現在地鐵都這麼鬆了，還是往前頂，你跟著我是吧！」

對此，網友紛紛在微博上留言力挺勇敢的女乘客，有網友表示，「不要臉，直接沒收犯罪工具」；「女生遇到猥褻要敢於發聲，不能讓犯錯的人逍遙法外，得寸進尺」；「4號線太多了，我去年遇到過兩次」。

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