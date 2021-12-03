　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

否認曾被追求　林宜瑾曝林秉樞靠「這幾招」恭維裝熟

▲▼立法委員林宜瑾。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林宜瑾。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被家暴風波延燒，高嘉瑜前男友馬文鈺1日再爆料，施暴者林秉樞與高交往期間，還追求過其他女立委，甚至會將追求紀錄秀給高嘉瑜看來炫耀，大罵「怎麼有人變態到這種程度」。民進黨立委林宜瑾3日受訪說，林男在她當市議員期間就透過臉書聯繫自己，起初不斷恭維、稱讚她的問政風格，之後有意無意地透露「跟很多企業家很熟，選舉期間可以請他們幫忙」；至於是否曾被林男追求，她直球回應說，「我完全沒有這種感覺」。

林宜瑾今天下午受訪表示，早在當台南市議員期間，林秉樞就主動透過臉書私訊自己，先稱讚自己的問政風格、表達蠻欣賞新系出身的政治人物，又常常聊地方建設、教育政策等議題，「一直認為他就是一個對國家有熱情、溫文儒雅的學生」，坦言看到最近的新聞非常驚訝，並對發生這起憾事表達遺憾，「這跟我對他的印象完全就是兩個人，原來過去的他是偽裝的。」

林宜瑾表示，林男最一開始會用地方政策、國家政策當作聊天話題，還會拿自己寫的文章給她看，請她給予意見，由於他臉書是英文名，曾旁敲側擊詢問他家在哪個選區、為什麼都不用工作，但林男都沒有正面回應，因此還以為他就是一個台南地主的小孩，有房租收入等等。

林宜瑾說，有次一群朋友約吃飯，她與會才發現林男也受邀出席，主辦人還說「以為他跟妳很熟，所以就邀他來」，但實際上，她們兩個只有在臉書上交談，之前從來沒有見過面，顯示林男也會向其他人自稱「我跟林宜瑾很熟」。

林宜瑾回憶，認識林男比較久以後，林男會開始釋出「他跟某某人也認識」、「跟某某人也熟」、「跟很多企業家很熟」，甚至在選舉期間跟她說，可以請這些企業家來幫忙，並恭維她問政風格很理性有條理，「我一直覺得他是一個很客氣的人，請、謝謝、對不起蠻常在交談中出現」；至於林男是否曾追求自己，林宜瑾直言，「我完全沒有想過進一步，至少我沒有感覺（被追求）」。

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
快訊／罷免林昶佐二階連署通過！　1月9日投票
大型第3劑試驗出爐！　「這廠牌」抗體增加最高
台灣史上第1人！　戴資穎奪BWF年度最佳女運動員獎
好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦
他爆中福袋262萬賓士沒領　超商吐真相大逆轉
鵝肉西施「摘口罩」露無P真實身材！憲哥：平常就穿這麼沒禮貌嗎
快訊／新莊中正路公車撞進騎樓！　機車噴倒店面受損

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌要查網軍案外案？柯文哲：可能查到自家人

快訊／中選會：罷昶二階連署通過　1月9日舉行投票

否認曾被追求　林宜瑾曝林秉樞靠「這幾招」恭維裝熟

國民黨公投聲量僅落後民進黨1.8%　她分析：林秉樞事件讓綠營產生破口

馬文鈺怒批李柏璋說謊　「沒品維尼」文章絕對出自他

一天最高來了「56」　蘇貞昌曝共機擾台今年逾880架次

中央開放賣場打疫苗　柯文哲批：舊的點都打不滿開新的點幹嘛？

卓冠廷、林穎孟、黃郁芬聯手宣講公投　「核四不安全就沒核能」

時力版納管宗教法人五度被退　王婉諭：到底誰在擋神明都在看

受害者達百人！Go Gym縮減服務還刁難退費　王鴻薇要求北市府介入

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

丁寧心疼高嘉瑜⋯曝兒時家暴經歷　惹怒老公見他反應「確定是我要的人」

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

蘇貞昌要查網軍案外案？柯文哲：可能查到自家人

快訊／中選會：罷昶二階連署通過　1月9日舉行投票

否認曾被追求　林宜瑾曝林秉樞靠「這幾招」恭維裝熟

國民黨公投聲量僅落後民進黨1.8%　她分析：林秉樞事件讓綠營產生破口

馬文鈺怒批李柏璋說謊　「沒品維尼」文章絕對出自他

一天最高來了「56」　蘇貞昌曝共機擾台今年逾880架次

中央開放賣場打疫苗　柯文哲批：舊的點都打不滿開新的點幹嘛？

卓冠廷、林穎孟、黃郁芬聯手宣講公投　「核四不安全就沒核能」

時力版納管宗教法人五度被退　王婉諭：到底誰在擋神明都在看

受害者達百人！Go Gym縮減服務還刁難退費　王鴻薇要求北市府介入

蘇貞昌要查網軍案外案？柯文哲：可能查到自家人

超災難婚禮！新娘暈倒「嘔吐」在新郎身上　白裙還沾到人屎

第四季夠旺　SCFI周漲幅加大至2.71%、東南亞線運價維持逾一成漲幅　

快訊／中選會：罷昶二階連署通過　1月9日舉行投票

3個技巧讓「戀愛運爆棚」　轉換生活軌跡、增加儀式感都是秘訣

佳世達旗下浚鴻數據「AI 健康風險分析」　搶攻7成健檢中心商機

新秘境在樹林！荷花池「環池步道、心型島」還有漂流木鞦韆

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

教會恐成引爆南韓Omicron溫床！已傳「10名信徒」確診　增4疑似案例

李李仁《華燈》強暴劉品言忘不了紫蕾絲內衣　揭冰塊塞胸內幕「劇本上沒有」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

陳揮文酸心機重道歉　高嘉瑜暖心回覆被讚爆

高嘉瑜憂林秉樞動員網軍！節目斗內現證據

馬文鈺爆林秉樞找金融鉅子、政界施壓報導

高嘉瑜被打還去林母告別式　馬文鈺批林秉樞：有點像邪教

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

快訊／顏寬恒動工了！豪華招待所違建開拆

沒品維尼遭爆是議員助理！陳亭妃妹認了

林秉樞為何這麼快被抓起來？　他曝主因

蔣萬安狠打臉民進黨　不孕症補助預算11月早審完

馬文鈺驚曝林秉樞「同時追求其他立委」　還向高嘉瑜炫耀

王浩宇「政治上超不諒解高嘉瑜」　但酸她就刪好友

政院規劃百貨、大賣場「隨到隨打」　還可抽獎

林秉樞收押卻讓高嘉瑜「不寒而慄」　全因他說了這些話

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜自白書現身　黑、白豆腐門將先解密

高嘉瑜自白書現身　黑、白豆腐門將先解密

新北檢偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，今晨意外發現1對吳姓姊弟到林男租住的飯店房間收東西，警方即時制止後，報請檢方指示逕行搜索，又在房內發現一些證物，外傳其中包括1張高嘉瑜親筆所寫自白書，檢方對此三緘其口，至於高嘉瑜宣稱林男用來備份手機資料的白色豆腐頭隨身碟，是否在今晨的搜索行動被尋獲，檢方同樣不回應。

馬文鈺怒批李伯璋說謊　「沒品維尼」文章絕對出自他

馬文鈺怒批李伯璋說謊　「沒品維尼」文章絕對出自他

高嘉瑜前男友爆料企業鉅子幫林秉樞「壓新聞」　詹宏志、宣明智皆否認

高嘉瑜前男友爆料企業鉅子幫林秉樞「壓新聞」　詹宏志、宣明智皆否認

林秉樞4波操作陰險炸！狂出招想平安下庄

林秉樞4波操作陰險炸！狂出招想平安下庄

蔡英文明登社群之夜催公投票　饒舌歌手演唱「四個不同意」

蔡英文明登社群之夜催公投票　饒舌歌手演唱「四個不同意」

關鍵字：

林宜瑾民進黨高嘉瑜馬文鈺林秉樞

讀者迴響

熱門新聞

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

5歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

百萬炫富網紅惡整Uber！「直接送進勞改營」

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

警二度搜林秉樞房「驚見高嘉瑜自白書」！

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

噴槍灌肺殺女童　生父重判10年定讞

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面