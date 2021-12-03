否認曾被追求　林宜瑾曝林秉樞靠「這幾招」恭維裝熟

▲民進黨立委林宜瑾。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被家暴風波延燒，高嘉瑜前男友馬文鈺1日再爆料，施暴者林秉樞與高交往期間，還追求過其他女立委，甚至會將追求紀錄秀給高嘉瑜看來炫耀，大罵「怎麼有人變態到這種程度」。民進黨立委林宜瑾3日受訪說，林男在她當市議員期間就透過臉書聯繫自己，起初不斷恭維、稱讚她的問政風格，之後有意無意地透露「跟很多企業家很熟，選舉期間可以請他們幫忙」；至於是否曾被林男追求，她直球回應說，「我完全沒有這種感覺」。

林宜瑾今天下午受訪表示，早在當台南市議員期間，林秉樞就主動透過臉書私訊自己，先稱讚自己的問政風格、表達蠻欣賞新系出身的政治人物，又常常聊地方建設、教育政策等議題，「一直認為他就是一個對國家有熱情、溫文儒雅的學生」，坦言看到最近的新聞非常驚訝，並對發生這起憾事表達遺憾，「這跟我對他的印象完全就是兩個人，原來過去的他是偽裝的。」

林宜瑾表示，林男最一開始會用地方政策、國家政策當作聊天話題，還會拿自己寫的文章給她看，請她給予意見，由於他臉書是英文名，曾旁敲側擊詢問他家在哪個選區、為什麼都不用工作，但林男都沒有正面回應，因此還以為他就是一個台南地主的小孩，有房租收入等等。

林宜瑾說，有次一群朋友約吃飯，她與會才發現林男也受邀出席，主辦人還說「以為他跟妳很熟，所以就邀他來」，但實際上，她們兩個只有在臉書上交談，之前從來沒有見過面，顯示林男也會向其他人自稱「我跟林宜瑾很熟」。

林宜瑾回憶，認識林男比較久以後，林男會開始釋出「他跟某某人也認識」、「跟某某人也熟」、「跟很多企業家很熟」，甚至在選舉期間跟她說，可以請這些企業家來幫忙，並恭維她問政風格很理性有條理，「我一直覺得他是一個很客氣的人，請、謝謝、對不起蠻常在交談中出現」；至於林男是否曾追求自己，林宜瑾直言，「我完全沒有想過進一步，至少我沒有感覺（被追求）」。