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恐怖100倍！香菜控「驚見1道菜」也怕爆　吐翻：根本塑膠味

▲▼「客家香菜」這味道掀兩派網友激戰（圖／翻攝臉書家常菜社團）

▲茴香在冬季盛產，特殊香氣會讓人吃完「齒頰留香」！（圖／翻攝臉書家常菜社團）

網搜小組／劉維榛報導

炸滿香菜Pizza、香菜咖啡或香菜蛋糕，都有人大膽嚐鮮，如今「有一種菜」反讓香菜控們怕爆了！一名女網友笑稱，獨門拿手菜是一道「小茴香燒酒 」，由於茴香會散發獨特香氣，總是嚇壞一票吃貨，過去還有網友評點「這個菜真的比香菜恐怖100倍！」

一名女網友在臉書《家常菜》表示，本身是海口人，而她的拿手料理就是「小茴香燒酒 」，嚐起來湯甜、菜香又脆，而畫面中一整鍋的菜餚，卻也讓一票人畏懼，因此原PO好奇拋問「是不是很多人不敢吃茴香阿？」

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▲▼「客家香菜」這味道掀兩派網友激戰（圖／翻攝臉書家常菜社團）

▲▼「客家香菜」這味道掀兩派網友激戰（圖／翻攝臉書家常菜社團）

▲原PO直呼，加米酒湯會更香甜！（圖／翻攝臉書家常菜社團）

文章曝光後，底下網友彷彿有陰影般，紛紛嚇壞抗拒，「不敢吃+1，超愛香菜，可是茴香不敢領教」、「我無法接受這一道菜！我會反胃」、「我沒辦法接受那個味道」、「絕對不敢吃」、「很可怕的味道」、「因為我外婆她吃素，有次看她煮湯，我好奇的喝，結果有個塑膠味，所以我不敢喝湯啦」、「很像蘆筍的葉子」、「要適應那種味道，有些人比較難接受」、「從小第一次聞到就害怕的味道」。

不過另一票吃貨大讚，「我爺爺會加一點龍眼乾、薑 、酒，好好吃」、「我也是海口人， 以前公婆在的時候，因為公婆自己種菜曾經連吃了1個月的茴香！冏，本來很愛的，現在感覺就還好」、「最愛茴香薑絲炒麻油、「茴香烘蛋，湯...沒吃過耶，改天來試試看」、「不吃才儍，利胃整腸」、「台中人才吃，我的最愛」、「茴香水餃超好吃」、「這個好吃，但是吃多了，周邊的人都能聞到身體散出的味道」。

▲▼「客家香菜」這味道掀兩派網友激戰（圖／翻攝臉書家常菜社團）

▲網友自嘲，吃完後身體也會散發茴香味道！（圖／翻攝臉書家常菜社團）

本站曾報導《比香菜可怕100倍！光看圖片就暈了「網秒喊會吐」：一股殺蟲劑味》，一名網友發問「看大家都在抱怨辛香料，老實說...這種（青菜）才恐怖。」原來他指的是「茴香」，事實上，這種植物大多是以辛香料加在料理中，氣味相當濃郁，主基調為柑橘香，次基調為松香，中式烹飪的五香粉其中一個成份就是茴香籽。

留言串中，香菜控們也發抖認證，「這個菜真的比香菜恐怖100倍」、「我也怕這很恐怖，香菜我很愛，這no」、「唯一我認為青菜有草腥味」、「一股殺蟲劑的味道」、「哎唷喂！這個比香菜還可怕」。

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關鍵字：

香菜茴香家常菜米酒

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