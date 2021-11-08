菜市場買生雞腿「一隻100」　她傻眼：像光天化日被搶劫

▲原PO在市場買一隻約16公分的棒棒腿要價100元。（圖／翻攝自Facebook／家常菜）

實習記者黃品臻／綜合報導

物價不停上漲，連菜市場的食材價格也越來越貴。就有一名網友表示，她近日到板橋一處市場買「3隻棒棒腿」，付錢時發現竟然要300元，讓她直呼「有種光天化日被搶劫的感覺」。

一名女網友在臉書社團「家常菜」發文表示，載小孩去上課後到板橋一處市場晃晃，為了給小孩帶便當她跟雞肉攤老闆娘要了「3隻棒棒腿」，對方包裝後說「300」，她當下以為聽錯，拿了1000元給老闆娘，沒想到真的就是找700元，讓她傻眼直呼，「有種光天化日被搶劫的感覺」。

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原PO表示，平常買菜都會詢問價錢，這次想說棒棒腿再貴也不會貴多貴便沒有先問價格，沒想到三隻買下來竟要300元，等於一隻16公分長的棒棒腿就要100元，根本是「鑲金」的棒棒腿。

▲原PO無奈買到「鑲金」的棒棒腿。（圖／翻攝自Facebook／家常菜）

貼文一出引起熱議，有網友認為可能跟雞肉品種有關，「大賣場的棒棒腿幾呼都是進口整箱下去解凍的、品質自然與市場有差但綜合以上價格差異在仿仔雞腿與肉雞雞腿不同而已」、「什麼雞肉有不同價錢，這個應該不是肉雞，也不是進口的棒棒雞腿肉，一分錢 一分貨」、「這個是仿土雞的腿，價錢是這樣沒錯喔」、「你這個是土雞腿，不是一般肉雞的棒棒腿喔，這個價錢是差不多的」。

不過也有網友認為價格太高了，「我前天買大隻的土雞腿，有腿排那塊，秤重也才220」、「這太貴了吧～有點誇張」、「真貴啊，加拿大的雞棒棒腿14隻，加幣5元=大約台幣120元」、「乾脆買個雞腿便當還比較便宜」、「太貴了啦！以後記的要先問價錢再買」。