比香菜可怕100倍！光看圖片就暈了「網秒喊會吐」：一股殺蟲劑味

▲許多人無法接受香菜。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少味道強烈的食材總會引起「食物宗教戰爭」，像是孜然、香菜等辛香料，評價總是兩極。就有網友在臉書《爆怨2公社》貼出某種青菜的照片，說他看大家都在抱怨辛香料，但他覺得有一種更可怕的菜，更直呼「這種才恐怖！」貼文成功引發熱議，評論果然超級兩極化，討論串相當有趣。

該位網友貼出照片，文中只1句「看大家都在抱怨辛香料 老實說……這種（青菜）才恐怖。」看看照片，原來他指的是「茴香」。這種植物大多是以辛香料加在料理中，氣味相當濃郁，主基調為柑橘香，次基調為松香，中式烹飪的五香粉其中一個成份就是茴香籽。

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▲有網友說自己接受香菜，但茴香「真的不行！」（圖／Pixabay）

照片一出，馬上有人抗議，「看圖片就有味道～這種應該要滅絕的」、「這我無法接受味道，吃的感覺讓我會吐」、「我也怕這很恐怖，香菜我很愛，這no」、「唯一我認為青菜有草腥味」、「一股殺蟲劑的味道」、「哎唷喂！這個比香菜還可怕」、「這我真的不行，雖然它是月子聖品」、「這個菜真的比香菜恐怖100倍。」

不過，也有很多喜歡這個香氣的人現身擁護，「好吃耶！麻油炒起來」、「包水餃，煎蛋超無敵」、「我們家直接一整把煮湯，滴幾滴香油米酒，那個又油又香」、「坐月子我吃一整個月耶！到現在還是喜歡。」甚至有網友分享食譜，「茴香切碎加蛋、麵粉，煎成餅狀，沾辣椒蒜頭醬油超好吃；或是切段煮蛋花湯，加點香油也很棒；包水餃也不錯吃喔！」