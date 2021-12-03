「公投決定高雄空污程度」　他憂心若通過將重創改善空污計畫

▲三接遷移公投議題，影響到南部能源轉型進程、空汙議題。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

每逢秋冬季節，高雄市空汙議題就會備受關注，高雄市政府也積極推動多項措施改善空汙。然而公投三接遷移議題，不只關係南部未來供電分配，還可能導致高雄興達燃煤機組需要延役，這場公投結果對高雄人而言，更加息息相關。





▲遷移三接公投若通過，將影響興達燃煤機組延役問題。（圖／台電提供）

年底4大公投將登場，其中，核四與三接議題直接影響到南部能源轉型進程。「公投決定高雄空污程度」，高雄市議員鄭光峰指出，第三天然氣接收站位址最接近大潭電廠，且是唯一能在2025年供氣的接收站，他關切三接不蓋是否影響興達電廠燃煤機組退役期程。

▲高雄市議員鄭光峰。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭光峰進一步指出，三接外推若沒做，恐重創高雄空污改善進度，他要求市府加強向市民宣導，「三接早一步完工，中南部才可以提早減煤」。

高雄市議員康裕成也直言，12/18遷移三接公投，如果遷移的話，就會影響興達燃煤機組延役問題，她主張興達4機組要趕快在2025年除役。她也用數據指出，如果三接遷移無法燃氣，興達燃煤機組就得要延役，會增加燃煤996萬噸、1060噸CO2排量以及4471噸空汙排量。

▲康裕成以數據指出，北部61.6%、中部59.7%的時間，發電量不足以供應用電需求。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁持續重申，三接能不能順利運轉，牽涉到南部供電和空汙問題。第三接收站雖然蓋在桃園，但跟南部關係密切，現在的台灣，產業在轉型、投資在進行，南台灣的科技廊帶正在加速推動，台灣的經濟要永續發展，電力的供應一定要穩定。更重要的是現在全世界都在關心氣候變遷，在討論一個很重要的名詞，叫做淨零排放。

陳其邁指出，南科內好多重要的公司，比如台達電、台積電、聯電，都是RE100裡面的成員，他們都需要再生能源，而且不能是核電。可想而知未來南部用電的需求會越來越多，所以要減少南電北送，也要提供足夠的電力供應給南部。不但如此，台灣還要必須配合淨零排放的路徑，我們先減碳，並用燃氣來過渡接軌。

▲康裕成說，如果三接遷移，會造成興達燃煤機組延役。（圖／記者賴文萱翻攝）

所以三接興建是勢在必行，三接完成後，在大潭電廠的八號機、九號機能夠開始發電後，一年大概可以發137億度的電，相當全國一年6%發電量。可以增加北部電力供應，也可以減少南電北送造成的電力耗損。三接一旦停建，造成的缺口，一年要燒五百萬噸的媒來替代，對中南部燃煤、空汙，都是雪上加霜。

▲陳其邁重申，堅持興達電廠2025年除役的立場不變。（圖／台電提供）

另外，陳其邁還提到，高雄電廠發電量每年500億度，高雄用電僅一半，在能源轉型不足，北部未興建三接下，南電北送非常不公平，汙染又只留在高雄，在能源安全、空汙改善、區域平衡及能源發展下，其實是與高雄息息相關。

他強調，大家都同島一命，要將心比心，自己想用乾淨能源的時候，也要替其他縣市想一想。「如果一些電力狀況要支援北部，我們不反對，但不能當成習慣。」最後呼籲要為我們高雄、為高雄空氣投這一票，不同意三接遷移公投。