秋冬空污壓力來了！　提升空氣品質良率高雄使出這6招





▲高雄市近5年空氣品質良率。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市空氣污染中33%是本地產生，根據環保署資料顯示，易受境外及高雄以北縣市影響，尤其秋冬季節風向讓汙染物更不易消散，空品改善也相較其他縣市嚴峻。不過，環保局透過推動多項空污措施改善，高雄近五年空氣品質良率（AQI≦100）已從68.4%上升至80.7%，提升12.3%。

秋冬季節盛行東北季風，高雄位於弱風尾流及下風處，污染物傳入後不易消散，秋冬季節的空氣品質一直都是高雄市重要課題。

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高雄空氣品質良率提升6招數：

1.加強車輛路邊攔檢稽查

2.加速淘汰高污染車輛

3.減少污染物排放

4.加強營建工地空污防制

5.針對逸散源，首創水覆蓋、高空噴淋等工法

6.補助設置空品淨化區

環保局除固定污染源管制措施外，也十分重視移動污染源及逸散源的改善。在移動污染源部分，加強車輛路邊攔檢稽查，加速淘汰高污染車輛，減少污染物排放，統計今年本市大型柴油車已淘汰1,379輛（全國第一）、1-4期燃油機車淘汰45,263輛（全國第二）。

今年8月5日公告本市第一期空品維護區，劃設壽山動物園、駁二特區及澄清湖等三處風景區，要求進出的大客車、機車都須符合排煙標準，同時也規劃高雄港區為本市第二期空品維護區，透過管制進出港口的大貨車及曳引車，期望能減少污染排放。

▲營建工地水覆蓋工法。（圖／高雄市環保局提供）

在逸散源的部分，今年針對7,500處營建工地，導入創新及科技工法，首創水覆蓋、高空噴淋等工法，加強營建工地空污防制，削減PM10約2,700公噸。

▲高雄市空品淨化區。（圖／高雄市環保局提供）

另外為改善本市裸露地揚塵問題及提升空氣品質，每年補助設置空品淨化區，累計至今年10月，本市空品淨化區總數達454處，植樹綠化面積182.5公頃，約為14座高雄中央公園，居全國之冠，二氧化碳削減量約4,197公噸/年，以每人每年行駛125c.c機車5,000公里，排放量為500kgCO2，約可抵換8,394輛/年。

去年高雄市長陳其邁上任後，即督促環保局針對高雄市空污問題積極作為，推動多項空污改善及減煤措施，在固定源部分：

1.加速減煤，規劃減煤189萬噸，為去年（53萬噸）的3.5倍

2.與國營企業合作，帶領前20大工廠投入621億元，較去年多投入121億元，改善高雄空氣品質

3.提前輔導業者符合電力設施加嚴標準，目前已輔導電力業者共9家已經符合第一階段排放標準。近期環保署核定電力設施加嚴標準，在未來三年分為兩階段，逐步加嚴標準，促使台電及汽電共生廠加裝防制設備、使用低污染燃料或汰換老舊機組改善。

▲高雄市近5年污染物改善率。（圖／高雄市環保局提供）

根據近五年環保署監測資料顯示，高雄市各項污染物呈現改善趨勢，改善幅度為18.3%~46.7%，其中以二氧化硫（SO2）改善最多，由4.50 ppb下降至2.40ppb，改善46.7%；細懸浮微粒（PM2.5）也從25.8 μg/m3降至20.4 μg/m3，改善達21.0%，空氣品質良率(AQI≦100)從68.4%上升至80.7%，提升12.3%。