民進黨公投說明會提高至2100場！　潘忠政轟「擴大洗腦人民」

▲環團指出，蘇貞昌曾說過，生煤許可有汙染就不發。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，下同）



記者許展溢／台北報導

12月18日將進行4大公投，台灣健康空氣行動聯盟、藻礁公投推動聯盟今（20 日）召開再籲藻礁公投投下同意。該案領銜人潘忠政怒指，三接早在2014年就有「台北港替代方案」，但隔年起觀塘變成當權者「唯一方案」，現在民進黨下鄉說明會提高至2100場，根本是擴大洗腦人民，「用中南部民眾的肺」威脅三接非蓋不可，非常可恥。

環團現場播放行政院長多年前曾說「生煤許可有汙染就不發，30幾年來態度一樣，環境保護第一，有環境汙染就是不允許。」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃轟執政黨只有粗暴、殘暴，2018年反空汙公民運動迫使深澳停建以後，理論上任何執政黨、任何中央政府都不應該再有一絲絲增加燃煤的念頭，不應該再走燃煤的回頭路，但是如今民進黨在2021年還要走燃煤回頭路，就是煤電復辟，也才會再拿增煤出來恐嚇3、40年來深受燃煤危害的中南部。

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▲潘忠政批民進黨下鄉說明會只是「擴大洗腦人民」。



潘忠政認為， 2014年10月「三接站址可行性研究報告」，台北港就是替代方案，許多資料證明，這裡才是能源轉型最安全有效站址，三接是有轉彎機會，地方或中央保育機關只要依法啟動文資法的自然地景審議，三接也必須立即離開大潭藻礁，而現在民進黨政府把原先300場下鄉說明會，提高到2100場，要擴大洗腦人民「用中南部民眾的肺」來威脅三接非蓋不可，這是非常可恥的事。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，政府為打壓藻礁公投，一直惡意挑唆南北對立，大潭電廠使用台中、永安的新增氣源，仍是在北部發電，並未增加中南部的空汙，亦不涉南電北送。台南社大環境小組副研究員林政翰表示，現在政府拿空汙威脅人民，但傷害人民最深的空汙源頭，其實是政府放縱高秏電、高碳排的褐色產業鍊，如台南人長期承受高雄鋼鐵業、雲林六輕石化產業的空汙，不要求其轉型，卻高喊還要台積電，這是錯把無限制用電成長的病灶當解藥，欺騙人民要在空汙和藻礁間做選擇。

▲環團再開記者會籲藻礁公投投下「同意」。



台灣生態學會前任理事長楊國禎發提到，執政黨利用執政優勢，全面鋪天蓋地宣傳，若公投通過三接遷離大潭藻礁區，中南部人民的肺每年要多吸500萬噸燃煤廢氣的空氣汙染，來恐嚇與要脅人民投下反對票，然而，去煤保人民健康，這已是世界先進國家共識，極力的要在最近的時程內達到目標，甚至使用綠能、調整社會能源的運用，要達到零碳排放的碳中和。