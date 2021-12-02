縣府引介劉林芍慈善基金會606萬善款　南投202位弱勢生獲助學金

▲南投縣政府轉介社會資源，提供經濟弱勢學生每人3萬元助學金（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為協助弱勢家庭學子安心就學，南投縣政府積極尋求社會資源挹注，近日在「財團法人南投縣私立紀念慈母劉林芍社會慈善基金會」的捐助下，教育處配合協助普查家境困難、亟需幫助的學生，發給每人3萬元助學金，總計將陸續針對202位弱勢生發放606萬元善款。

首場捐贈儀式今天在南投國小舉辦，共有14所學校的32位學生受惠；縣長林明溱親自到場轉頒助學金，縣府教育處長陸正威及各校校長、主任，以及立法委員許淑華、國民黨南投縣黨部主委林儒彬都到場觀禮，並依序上台頒發獎助學金，勉勵學生。

縣府指出，獲得助學金的學生家庭大多經濟來源不穩定，或是隔代教養、單親家庭、家人生重病等，有亟需幫助的具體情況，而接近歲末年終，教育處也儘速發放，發揮善款的最大效果，讓孩子們在寒冬中能感受到社會的溫暖；此次全縣共提報202位學生，總金額達606萬元的助學金，將分6個場次發放。

林明溱表示，針對因家庭遭受急難或經濟貧困、無法安心學習的學生，近年除指示教育處設立經常性救助方案，給予實質的慰助金協助，也多方尋求社會團體的資源，希望幫助學生家庭度過難關，讓他們更能專注在學業上。

許淑華也特別感謝劉林芍慈善基金會長期對南投縣的捐助，也期望能抛磚引玉，有更多社會各大企業協力伸出援手，幫助遭逢急難的縣民；她也肯定縣府轉介社會資源，並透過學校管道來主動協助經濟弱勢的學生，讓孩子在學習上無後顧之憂。