周大觀文教基金會頒發助學金　鼓勵嘉縣學子勇敢抗癌

記者翁伊森／嘉義報導

周大觀文教基金會在嘉義縣府舉辦抗癌圓夢助學金頒獎典禮，嘉縣有3位抗癌勇士獲頒助學金2萬元。縣長翁章梁表示，感謝基金會讓他們在抗癌路上不孤單，陪伴與關懷是對抗病魔的最大助力。翁章梁、基金會創辦人周進華、Hi-Q董事長張永聲一同出席為生命鬥士喝采。

嘉縣獲頒學生有中埔國小五年級凃宇恩、大吉國中翁俊彥、永慶國中陳峻豪；其中，陳峻豪目前在無菌室化療，由永慶國中校長郭春松代領。

翁俊彥8歲罹患「急性白血病及費城染色體易位」，是血癌中的最高危險型，也是最難治的白血病，但他從沒灰心喪志，聰明好學又具藝術天分，善於摺紙，今更帶來摺紙作品送給縣長，一展長才；翁俊彥已成功配對骨髓，日後骨髓移植又是一場苦戰。

陳峻豪來自單親家庭，6歲罹患「急性淋巴白血病」，家境貧寒，抗癌路長達9年，進出過5次加護病房，陳峻豪母親無微不至照顧，四處工作，一路艱辛；峻豪深知母親辛苦，立志成為護理師，以護理專業助人，除了照顧好媽媽，也要嘉惠更多弱勢癌童。

凃宇恩5歲罹患「急性淋巴芽球白血病」，立志未來要成為醫師拯救病人。

周進華指出，台灣每萬名學童約有三位罹癌，每年新增罹癌學生約6百人，其中以白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、橫紋肌癌、骨癌、神經母細胞瘤最常見。

周進華表示，圓夢助學金1997年至今挹注2億6000多萬，力挺1萬3068名罹癌生，已幾乎耗盡資產，又因疫情小額捐款驟減6成，基金面臨斷炊，誠邀各界捐贈電子發票給愛心專碼：525，一起拉拔生命鬥士，確保沒有任何1位罹癌學生孤獨面對癌症。

翁章梁說，病痛帶來的不只生理負擔，更是心理一大考驗，獲獎的小朋友都很有勇氣，突破重圍活出生命價值；周大觀基金會是社會的典範，影響全國一起支持癌童，希望基金會的作為鼓勵更多父母，陪伴度過艱困時刻。