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印太衝突熱點　美陸軍部長：釣魚台、台海與南海

▲▼美國航母「卡爾文森號」（USS Carl Vinson, CVN 70）在菲律賓海與盟國進行代號ANNUALEX軍演。（圖／翻攝推特）

▲因應印太潛在衝突與中國野心，美國日前與盟友在菲律賓海進行代號ANNUALEX軍演。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

美國陸軍部長沃梅斯今天點名釣魚台、台海與南海為印太潛在出事點。她表示，共軍現代化後更有能力脅迫台灣與領土爭端國，美國最重要工作是避免台海戰爭，這要靠維持足夠威懾力。

美國史上首位女性陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）今天受邀出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）線上活動，從陸軍觀點談論中國挑戰。

沃梅斯表示，外界可能覺得美國陸軍部長談中國很奇怪，但事實是，若要與北京在軍事上競爭、強化美國在印太區域威懾力，甚至是因應潛在美中軍事衝突，都要靠美國整體軍力，不僅是空軍與海軍。

中國近年來侵略野心增長，印太區域越來越不平靜。沃梅斯指出，身為陸軍部長她要擔心的事很多，尤其是美中因為誤解或誤判爆發衝突的可能性。她說，外界應避免以第二次冷戰看待美中關係，美國也應與中國政府維持開放溝通管道，避免任何意外情勢升高。

主持人詢問，她最關切的中國軍事挑戰、最關注的可能突發事件為何。沃梅斯指出，美國國防官員並非總能準確預測未來出兵地點（意指衝突發生地），僅能廣泛思考可能面臨的作戰挑戰與潛在突發事件。

沃梅斯說，美方時常思考的潛在突發事件包括釣魚台、台海與南海。她表示，日本顯然很擔心釣魚台，而美日有安保條約；中國對台作為非常具侵略性，頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ），引發不少討論；在南海，他們也擔憂發生誤解或誤判的可能性。

她指出：「會讓美國陸軍出動的，可能與上述任何一項潛在突發事件有關。」

針對台海情勢，沃梅斯表示，美國最重要的工作就是齊力避免台海爆發戰爭，最好的作法就是確保威懾姿態夠強，足以讓中國國家主席習近平考慮是否以武力試圖統一台灣時，會認為「今天不適合」而作罷。

沃梅斯指出，中國軍力過去20年大幅躍進，美國對眼前挑戰需要頭腦清晰。她舉例，中國海軍規模全球最大，空軍則是印太最大，北京擁有的飛彈能夠擊沉或擊落船隻與飛機，射程也能打到美國在日本、關島駐軍。此外，中國具有大量先進精準武器，且數量持續增加，近期也成功試射極音速飛彈。

沃梅斯表示，她個人認為，美國不應尋求第二次冷戰，或要求盟友夥伴在美中之間選邊站，但不應低估中國及其帶來的挑戰。

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