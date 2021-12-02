民調：52%美國人認為「中國是最大威脅」　憂美中開戰

▲52%美國人認為，中國是美國最大的威脅。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

根據一份最新公布的民調，大多數美國人認為當前美國面對的最大威脅，不是俄羅斯或任何其他國家，而是中國，並且共和與民主兩黨的多數支持者均擔憂美中爆發戰爭。

福斯新聞頻道（FOX News Channel）報導，這項為了年度「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）所做的民調，由「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）發布，調查結果與2018年美國民眾對於各種問題的看法做比較。

雷根總統基金會暨研究所公布的民調報告說：「在我們的調查中，多數美國民眾首次把特定國家視為美國面臨的最大威脅：中國，當被問到民眾認為哪個國家是美國最大威脅，52%的美國人說是中國，14%認為是俄羅斯。」

但是在2018年，只有21%的美國民眾認為中國是主要的威脅，認為俄羅斯是主要威脅的有30%。

今年美國主要兩黨都認為中國是最大威脅，44%的民主黨支持者與64%的共和黨支持者抱持這種看法，對於民主黨而言，更是大幅驟增，因今年2月只有20%的民主黨受訪者認為中國是最大威脅。

調查報告另指出：「美國民眾開始體認中國在許多方面都構成（美國的）挑戰。」至於究竟是哪些方面美國民眾把中國視為最大的挑戰，看法可說是相當平均，受訪者當中，20%認為是中國的經貿模式，19%認為是軍力發展，17%認為是侵犯人權。

▲71%的美國人擔心會與中國爆發戰爭。（圖／路透社）



民主及共和兩黨支持者均認為經貿因素是最主要的擔憂，共和黨支持者認為其次是軍事，民主黨支持者認為其次是侵犯人權。

這些擔憂與美中之間可能爆發軍事衝突的可能性息息相關，因71%美國民眾擔心可能會爆發戰爭，而且美中可能開戰的擔憂兩黨多數受訪者都認同，其中民主黨是66%，共和黨是79%。

北京冬季奧運將在明年2月揭幕，民調顯示，多數受訪者呼籲商業抵制，也就是美國企業不贊助或下廣告，但是也有47%將近半數的受訪者呼籲全面抵制。

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