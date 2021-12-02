高嘉瑜遭扣不雅照恐遭散佈　政院：立刻審查加重刑責草案

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，檢警在林秉樞手機中查扣高嘉瑜不雅照，可能遭到散佈。行政院發言人羅秉成表示，關於性私密影像罪還有前陣子的小玉事件，法務部剛進行刑法修正草案送院，會立刻審查，相關配套也會協調各部會處理。

高嘉瑜家暴案件持續發燒，新北地檢署偵辦後，積極主動分案，並漏夜啟動拘提、搜索，查扣相關罪證。據了解，檢警已經掌握施暴的男友林秉樞，手中確實握有包含高嘉瑜在內的4名女子不雅照，而外界也認為，就是因為這些照片讓高嘉瑜被施暴後，選擇隱忍，不立刻提告。

法務部長蔡清祥1日表示，對於未經當事人同意就散播性私密的犯罪，先前就已經提出草案，將加重刑責。

羅秉成指出，關於性私密影像罪還有前陣子的小玉事件，法務部剛進行刑法修正草案送院，「我們會立刻審查，相關配套會協調各部會協力處理，把相關法案定案送立法院。」

持有不雅照的部分，蔡清祥也說，「其中涉及性私密部分，未經當事人同意，散佈出去的，這已經提出修法建議了，在本件事件之前，就已提出修法草案並送到行政院審查。」先前網紅「小玉」ＤeepFake「深偽」成人影片案發生後，法務部就已經提出刑法「妨害秘密罪」修法草案，送交行政院審查。