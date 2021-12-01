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全國醫護人員專屬　桃園推「醫護享景點買一送一」優惠

▲桃園推「醫護享景點買一送一」優惠

▲觀旅局長楊勝評說明，桃園推「醫護享景點買一送一」優惠。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局長楊勝評1日於市府防疫專案會議說明，觀旅局推出兩大「醫護人員旅遊獎勵方案」，第一為「醫護享景點買一送一」，提供全國醫護人員專屬優惠，限額3,000名，明(2)日9時起開放至「加倍愛桃園景點、買一送一」活動網站登錄，登錄成功者可於12月3日至31日期間，至合作景點享買一送一優惠，現場須出示身分證件及醫護相關證件。

其次是「醫護享桃園民宿 1+1 特色遊程」，先期預計提供100組(200名)予桃園市醫護人員，只要預訂並憑醫護證件，即可免費入住桃園民宿，體驗如大溪神之鄉秘境之旅、愛戀山水復興之旅、走讀龍潭茶園之旅等行程，目前正與民宿業者洽談梯次時間，確定日期後將另案公布。

楊局長表示，目前桃園市27間防疫旅館總房間數3,053間，截至11月29日，住房率為74.5%；支援機組人員4間防疫旅館總房間數985間，目前入住655間。自12月14日至明（2022）年2月14日，因應春節檢疫方案，桃園市提供29間防疫旅館總房間數3,237間，本周統計A、B、C方案預約總房次為9,204房次，與上周統計增加167房次；提醒預約春節專案的旅客，需於12月5日前確定檢疫方案，之後更改房況將不得以「個別旅客訂房定型化契約」，主張退還訂金或預收房價總金額。

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