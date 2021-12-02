不畏疫情和寒流　南投學生選手和家長傳承縣運聖火奔頂峰

▲第69屆南投縣運會聖火點燃，從藍田書院起跑繞行13鄉鎮市（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

入冬最強冷氣團來襲，以「頂峰」為主題的南投縣第69屆全縣運動會同時間在南投市點燃聖火，由穿著短衣短褲、不畏低溫挑戰的五育中學運動選手手舉聖火，擔任第一棒跑者，將傳繞縣內13鄉鎮市，連學生家長都加入行列；南投縣教育處長陸正威提醒選手們在準備競賽之餘，要多加衣服避免受傷及感冒，並鼓勵所有選手們能攀上「頂峰」、取得好成績。

今天白天氣溫僅20度左右，活動記者會在藍田書院舉辦，由陸正威主持，包括五育高中、南崗國中、營北國中、南投國中、光華國小及光榮國小等16所學校校長，藍田書院主委蕭煥奎、副主委陳學堂，以及立委許淑華辦公室主任黃書杭都出席參加；聖火由陸正威點燃後，交棒給南崗國中特教生，再交接給五育中學生起跑，往草屯站出發。

今年比較特別的是，草屯站除了草屯國中選手等待聖火接棒，草屯國中家長會長石志昇及幾位家長會幹部也身著短衣短褲，加入傳承聖火的行列；石志昇說，家長們投入有意義的聖火傳承是一項創舉，希望能藉此鼓勵任何年齡層的民眾，都能持續鍛鍊體魄，邁向幸福人生。

陸正威表示，今年縣運因疫情關係延後舉辦，又不巧碰上寒流，但各級學校師生仍持續不懈地鍛鍊，充分展現運動精神；他感謝各校及體育會事前互相配合、共同促成縣運會順利舉行，也強調已擬定好防疫計畫，讓縣民與學生能在健全舒適的環境下發揮所長和青春活力。

縣府指出，本屆縣運會賽事將於12月4日至7日陸續進行，系列活動包括一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽、適性體育競賽項目，將於28處運動場館進行36項競賽項目，參加隊職員總計1萬1365人；此次縣運會總錦標的設計主題為「頂峰」，意謂玉山所在的南投縣是全國最高頂峰，也鼓勵選手們邁向「頂峰」，未來也能像玉山一般雄偉、茁壯。