　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不畏疫情和寒流　南投學生選手和家長傳承縣運聖火奔頂峰

▲第69屆南投縣運會聖火點燃，從藍田書院起跑繞行13鄉鎮市。（圖／南投縣政府提供）

▲第69屆南投縣運會聖火點燃，從藍田書院起跑繞行13鄉鎮市（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

入冬最強冷氣團來襲，以「頂峰」為主題的南投縣第69屆全縣運動會同時間在南投市點燃聖火，由穿著短衣短褲、不畏低溫挑戰的五育中學運動選手手舉聖火，擔任第一棒跑者，將傳繞縣內13鄉鎮市，連學生家長都加入行列；南投縣教育處長陸正威提醒選手們在準備競賽之餘，要多加衣服避免受傷及感冒，並鼓勵所有選手們能攀上「頂峰」、取得好成績。

今天白天氣溫僅20度左右，活動記者會在藍田書院舉辦，由陸正威主持，包括五育高中、南崗國中、營北國中、南投國中、光華國小及光榮國小等16所學校校長，藍田書院主委蕭煥奎、副主委陳學堂，以及立委許淑華辦公室主任黃書杭都出席參加；聖火由陸正威點燃後，交棒給南崗國中特教生，再交接給五育中學生起跑，往草屯站出發。

▲第69屆南投縣運會聖火引燃，從藍田書院起跑繞行13鄉鎮市。（圖／南投縣政府提供）

▲第69屆南投縣運會聖火引燃，從藍田書院起跑繞行13鄉鎮市。（圖／南投縣政府提供）

今年比較特別的是，草屯站除了草屯國中選手等待聖火接棒，草屯國中家長會長石志昇及幾位家長會幹部也身著短衣短褲，加入傳承聖火的行列；石志昇說，家長們投入有意義的聖火傳承是一項創舉，希望能藉此鼓勵任何年齡層的民眾，都能持續鍛鍊體魄，邁向幸福人生。

陸正威表示，今年縣運因疫情關係延後舉辦，又不巧碰上寒流，但各級學校師生仍持續不懈地鍛鍊，充分展現運動精神；他感謝各校及體育會事前互相配合、共同促成縣運會順利舉行，也強調已擬定好防疫計畫，讓縣民與學生能在健全舒適的環境下發揮所長和青春活力。

縣府指出，本屆縣運會賽事將於12月4日至7日陸續進行，系列活動包括一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽、適性體育競賽項目，將於28處運動場館進行36項競賽項目，參加隊職員總計1萬1365人；此次縣運會總錦標的設計主題為「頂峰」，意謂玉山所在的南投縣是全國最高頂峰，也鼓勵選手們邁向「頂峰」，未來也能像玉山一般雄偉、茁壯。

ET快訊
混血帥模找正妹拍性愛片　PO網「她正臉曝光」慘了
快訊／康和證被掏空16億！　董座父子遭約談
利爪如匕首！180公分「殺人鳥」闖住處　屋主嚇傻
沒愛愛卻吞避孕藥！　夫見愛妻「腿軟返家」炸了
認識林秉樞「有禮貌、愛讀書」！　呂捷看新聞驚呆
林秉樞母喪喊「總統確定出席」 　訃聞驚見神秘角色
印度神童警告「12月這天後」最危險　疫情恐怖擴散

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

安平樹屋觀景台正夯　李啟維：儘速連結鹽水溪提升觀光競爭力

2013年 RAV4、名家書法、口罩機及原物料下殺5折 　2004年賓士E320 1元起標

不畏疫情和寒流　南投學生選手和家長傳承縣運聖火奔頂峰

新竹東風音樂祭登場　桃園新竹異地共演

領導風範典範禮讚　2021卓越工會領袖暨會務人員獲獎出爐

超商「鷗翼」貨車過彎貨物散落一地 巡警協助搬貨

把關守護學童健康　東縣抽驗學校午餐均無檢出萊克多巴胺

推動綠島環教　台東縣打造零廢棄島嶼永續家園

我們+起來夢想分享季　夢想巡迴列車最終站

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

安平樹屋觀景台正夯　李啟維：儘速連結鹽水溪提升觀光競爭力

2013年 RAV4、名家書法、口罩機及原物料下殺5折 　2004年賓士E320 1元起標

不畏疫情和寒流　南投學生選手和家長傳承縣運聖火奔頂峰

新竹東風音樂祭登場　桃園新竹異地共演

領導風範典範禮讚　2021卓越工會領袖暨會務人員獲獎出爐

超商「鷗翼」貨車過彎貨物散落一地 巡警協助搬貨

把關守護學童健康　東縣抽驗學校午餐均無檢出萊克多巴胺

推動綠島環教　台東縣打造零廢棄島嶼永續家園

我們+起來夢想分享季　夢想巡迴列車最終站

快訊／花8元買文具爽中千萬！　統一發票9、10月中獎完整清冊曝光

蔡佩軒認「戀情全不超過1年」！　親揭背後原因...自剖感情弱點

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

王一博《風起洛陽》大喜日父竟遇害　變臉飆戲聯手黃軒緝兇

「圓臉工讀生」上班時間塞爆抽屜睡翻　美容師笑曝：牠還會欺負狗

5成民眾委外大掃除！　信義居家：玄關清潔首度擠進前３名

1萬件不孕症夫婦還在等補助　民進黨：蔣萬安快回立院審預算！

疫後最大展TIMTOS x TMTS 2022遇Omicron　經濟部爭取防疫專案迎大買主

「高鐵可以三接沒理由不能」　藻礁公投反方籲支持者：放下執著

專攻Omicron！莫德納宣布研發「追加劑」　問世時間點出爐

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

死亡車禍巧合　2人都是退休警

水公司擔心社會疑慮　加緊趕工提早16小時復水

王男欠繳高速公路通行費車行代繳

中興女大生單車逆向騎人行道　警開12張罰單

往返「台馬」　搭《南北之星快輪》3小時

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

蘆竹一號社會住宅上樑　2022年底可入住

阿北倒臥路邊受傷　枋警急救援家屬窩心

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

台南民進黨初選在即新人尋求出線

他PO文指食用瘦肉精會罹癌　法院判無罪

李伯利宣布參選台南市議員

永康警「環警監」鐵腕聯合稽查

里港警分局巡佐藍文和　從警33年退休

更多熱門

相關新聞

留意居家用電安全防一氧化碳中毒

留意居家用電安全防一氧化碳中毒

有鑑於入冬後天氣越來越寒冷，天乾物燥火源使用驟增，台南市消防局籲請民眾防範電氣火災意外，並留意居家一氧化碳安全。

胡凱彬偕罔腰網募保暖毯助家扶親子禦寒

胡凱彬偕罔腰網募保暖毯助家扶親子禦寒

南投縣府與人安基金會合供街友牛肉麵暖胃

南投縣府與人安基金會合供街友牛肉麵暖胃

黃偉哲為街友送上熱湯及禦寒物資

黃偉哲為街友送上熱湯及禦寒物資

陸東北暴雪　積雪達42公分

陸東北暴雪　積雪達42公分

關鍵字：

南投縣運會聖火寒流

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

分手就不會回頭的三大星座！

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面