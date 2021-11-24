好市多「牛肉大漲」菲力1kg衝破2000元　鄉民照買單：真沒理由不漲

▲好市多牛肉近期大漲價。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

好市多（Costco）的牛肉是很多客人每次去必買，民眾公認的高CP值，不過有網友今天去好市多發現，「X怎麼跟上禮拜買的價錢差這麼多！」嫩肩里肌從每公斤559元漲到609元，實際詢問店員得到的回覆是「全部漲價…」。

原PO在PTT表示，他今天去好市多買嫩肩里肌牛肉發現價格和上周差很多，每公斤559元漲到609元，漲幅50元相當於9%，不只嫩肩里肌漲價，火鍋、燒烤肉片每公斤也比上周貴了快200元，店員解釋這是牛肉片整體價格上漲，「漲幅最高的是頂級的菲力牛排，漲300元每公斤，頂級的沙朗牛排漲了400元」，短短一周就出現如此有感的漲幅，讓他荷包又更加失血。

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▲牛肉價格本來就會波動，之後有可能降價。（圖／翻攝自PTT）



忠實顧客點出，好市多的牛肉價格會根據市場微調，本來就會漲漲跌跌，過一陣子再看可能就會降價，「好市多牛肉一直都會浮動的好嗎」、「至少他還會漲漲跌跌的」、「至少好市多會跌，但是火鍋店牛肉麵就...」、「以前菲力還有到2000+/kg過」、「至少跌價時候好市多也是完全不跟你拖，直接降的。」

網友認為這次好市多牛肉漲價有理，現在美國當地牛肉價格也很貴，「美牛漲就原料肉漲啊，你以為只有台灣通膨嗎」、「漲好幾波了，糧價運價都在漲」、「跟國際標準走好嗎？在那邊萊不萊的」、「美牛在美國好市多也大漲啊，通膨很嚴重」、「現在真的沒理由不漲」。