林秉樞存私密照硬碟已掉包　律師：和當時高嘉瑜看到的顏色不同

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴毆打，檢警查扣林男iPhone手機、平板、1隻錄音筆、1個隨身硬碟以及1顆兼具充電功能的黑色「豆腐頭隨身碟」，但高嘉瑜委任律師今（2日）出面開記者會表示，林秉樞被查扣的隨身硬碟，根據媒體報導的照片看到是黑色，但高嘉瑜事發當時看到的是白色，「林秉樞已經把證物掉包。」

李永裕表示，林秉樞被查扣了一個隨身硬碟，根據媒體報導的照片看到是黑色，但高嘉瑜事發當時看到的是白色，林秉樞已經把證物掉包，並非高嘉瑜當時看到的白色裝置。據高嘉瑜目擊，豆腐頭裡面至少有四個女生的檔案，但現在查扣的豆腐頭並沒有，可見證據已經被湮滅或是移往他處。

對於林男否認散播影片，李永裕指出，檢察官申請的罪名是意圖散布而持有猥褻影像，目前為止還在蒐集林嫌散布證據。

對於豆腐頭被掉包後續可能影響，李永裕表示，高嘉瑜在出來面對這件事情前，有對後續效應通盤考量，所以有天人交戰狀況，相信檢察官已經很努力，但還是拜託地檢署能夠盡快查扣相關證物。

對於影片被指是高嘉瑜掌鏡，李永裕表示，這樣的說法非常荒謬，沒有任何一部影片是高嘉瑜拍攝的，至於「指定衣服」拍照以她的說明為主。

林秉樞移送地檢署，檢方複訊後以7項罪名，包括意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密，和妨害電腦使用等罪，向法院聲請羈押禁見，新北地院凌晨裁准羈押禁見。

▼高嘉瑜委任律師代為聲明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

