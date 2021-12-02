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移送時大開講！林秉樞「嘴巴超失控」律師也傻眼：會害死自己

網搜小組／鄺郁庭報導

立委高嘉瑜近日爆出遭施暴，動手的則是男友林秉樞，男方也因此被挖出各種黑歷史。讓人傻眼的是，林男1日被移送法院開羈押庭的途中，指出很多人叫他「不要講話」，但他覺得不講就沒機會了，直接對著媒體提出3點聲明。「驚句連發」的行為，讓律師林智群也看呆，「麻煩林秉樞找律師控制一下他的嘴巴，他會害死自己的。」

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴高嘉瑜，在2日凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

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看到林秉樞被移送時，還對媒體發表3點聲明，律師林智群不禁看傻，在粉絲專頁「林智群律師（klaw）」發文吐槽，「那個，麻煩林秉樞找律師控制一下他的嘴巴，他會害死自己的。」並hashtag「#可以讓他閉嘴就是好律師」。

貼文一出，就有網友直批，林秉樞會認錯，感覺都是因為被拆穿到無從抵賴才勉為其難低頭，沒被揭發的部分，就玩文字遊戲或靠別的話題帶過，「一般人做錯事至少會羞愧，林先生似乎完全沒有羞愧這種情緒，他只是覺得自己倒霉這次被拆穿，無法用以前的伎倆矇混過去，這種人真的很可怕！」

其他人也紛紛吐槽，「讓他說！通通讓他說！要看看他會挖什麼洞給自己跳」、「套句油管上常聽到的話，不作死就不會死」、「他好暴走」、「放飛自我的案主，才能展現律師高超的辯護能力」、「只覺得……還會想帶風向，表示精神根本沒有異常」、「不要告訴他啦！讓他被判重刑，然後再來嗆自己國安局的。」

本站稍早報導《林秉樞「驚句連發」一次看　拒認偷拍嘉瑜：她會傳照片給我》，林男1日被移送法院開羈押庭的途中，面對媒體時突然長篇大論、提出3點聲明，他表示，雖然很多人建議他不要講話，但他覺得如果現在不講，以後可能就沒機會講了。

據悉，林秉樞惡行曝光後，接連被挖出對前女友施暴被判拘役40天、毆打自己母親要求下跪等前科，還有一大堆黑歷史，像是裝熟邀約知名人士治喪、隨身攜帶小肉槌、博班唸7年遲遲沒畢業、在國外襲胸遭罰錢、飯店包月讓爸爸付錢等等，甚至在被移送前還進廁所梳頭髮，可謂劣跡斑斑。

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