避免採茶季違規採茶車滿山跑　南投監理站feat.警方聯合稽查

▲超載採茶車與箱型車月初發生車禍，釀20人輕重傷。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉龍神橋附近的台21線路段，月初發生超載達18人的採茶車與廂型車對撞意外，釀2車20人輕重傷；南投監理站與仁愛警分局為維護交通秩序、保障民眾生命財產安全，於18日在台14線72.8公里處聯合稽查、執行取締違規採茶車勤務，最後開出21張交通告發單，所幸並無查獲採茶車的違規行為。

仁愛分局表示，這次聯合稽查主要針對前往奇萊山、大禹嶺、福壽山、梨山等茶區的採茶車，有無超載、車體變更、牌照註銷行駛、超速等違規情形都列為稽查重點。

▲違規採茶車往往改裝車斗、超載8至10人。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

仁愛分局指出，目前正值冬茶採收期，茶園需要大量採茶工，很多採茶工都是搭乘小貨車上山，通常限載3人，但業者基於便利性及成本考量，卻常常改裝車斗、至少載運8到10人；違法超載的採茶車一到採收期，數量就會變多，駕駛為躲避取締，常利用稽查空檔上山、穿梭在各交通要道及產業道路，並以帆布蓋住後車廂規避交通緝查，跟警方上演「貓捉老鼠」的戲碼。

▲▼南投監理站和仁愛警分局於台14線聯合稽查取締違規採茶車。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛警分局長莊順智表示，當天的聯合稽查勤務共計舉發21件交通告發單，雖然並未查獲採茶車的違規行為，但這種採茶車的乘客安全防護毫無保障，萬一發生事故，後果非常嚴重，呼籲業者不要為省小錢而釀成大禍；警方仍將持續規劃編排不定時不定點的取締違規採茶車勤務，希望業者不要心存僥倖。



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