「現在當車手等等警局走」ATM警語吸睛　永康警籲全民打詐顧荷包！

▲永康警分局自製查緝車手搶眼警語文宣海報，呼籲全民共同監督車手、查緝詐騙犯罪，更提醒小心防詐騙，切勿淪為變相詐欺車手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來，警方查獲詐欺車手愈趨年輕化，詐騙集團勢力越來越猖獗，詐騙手法多變且層出不窮，永康警分局自製查緝車手搶眼警語文宣海報，呼籲全民共同監督車手、查緝詐騙犯罪，更提醒小心防詐騙，切勿淪為變相詐欺車手。

永康分局指出，有鑑於近年來詐騙案件利用網路假交友結合「假投資」、「假援交」及「假檢警」等詐騙手法時有所聞，進而誆騙被害人匯款或購買點數詐騙財物，永康分局積極將轄區銀行、超商成員納入成立防詐LINE群組，透過相關資訊與銀行、超商業者共同合作守護民眾財產安全。經統計2021年1月至10月，成功攔阻詐騙件數高達350餘件，攔阻金額更高達7千多萬餘元，防詐成效相當亮眼。

永康分局持續將反詐騙宣導列為重要工作，並由警員吳佾勳與友人吳謦妤（南台科技大學多媒體與電腦娛樂科技學系在校生）及吳念潔（台灣國立藝術大學多媒體動畫藝術學系畢業）等3人發揮美宣專長，聯手構思設計「監督車手、保護你我」、「你若詐騙、我在後面」及「現在當車手、等等警局走」等多張搶眼打詐警語文宣海報，明顯張貼於轄區各銀行、超商ATM設點處，呼籲全民注意「多張提款卡、多張提領，就可能成為車手」，警民聯手打擊詐騙犯罪，藉由「查緝面」及「預防面」雙管齊下，一方面追溯詐騙集團首腦，自上游瓦解詐騙組織，另方面強化民眾反詐騙意識，加強金融機構及超商「關懷提問」，自源頭及通路端阻斷詐騙管道，保障居民財產安全。

永康警分局長呂世明表示，警方24小時全力打擊詐欺及各項犯罪，不法之徒勿心存僥倖，同時呼籲民眾如有發現可疑人事物，應能主動與警方聯繫，警民聯手打擊犯罪，遏止詐騙歪風，共同維護社會治安。