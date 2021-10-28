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李義祥60萬交保檢方抗告成功　花蓮高分院：有繼續羈押必要性

▲▼台鐵408次太魯閣號在清水隧道前，撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死超過200人受傷悲劇。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台鐵408次太魯閣號在清水隧道前，撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死超過200人受傷悲劇。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年4月2日台鐵408次太魯閣號在清水隧道前，撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死超過200人受傷，主嫌李義祥、外籍移工華文好被控過失致死等罪嫌羈押審理，日前李義祥聲請具保停押，花蓮地院法官裁准李義祥60萬元交保，華文好責付，2人均限制住居、出境；檢方認為此裁定不符比例原則，隨即提出抗告，花蓮高分院28日上午裁定撤銷原處分，檢方抗告成功。

地檢署在抗告書中說明，李義祥因本案死傷結果非常嚴重，涉及被害人數十條性命，可能會被判處相當重的刑責，加上後續高額民事求償，以及有相當資力，足以支應可能的逃亡計畫，及其另涉有肇事逃逸犯行，可見被告李義祥仍有為逃避處罰而有所在不明的可能性。

▲▼台鐵408次太魯閣號在清水隧道前，撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死超過200人受傷悲劇。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

另外，被告華文好案發後即騎車逃亡，丟棄SIM卡，且逾期居留多年，住居、職業不定、家族關係羈絆關係淡薄，足認有生活不安定之情。另考量責付效力有限性，無積極證據足認受責付人對於被告華文好有明確、足夠的避免逃亡支配力、監督力，從而尚難因有第三人願受責付，即認被告華文好無逃亡之虞。

▲▼台鐵408次太魯閣號在清水隧道前，撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死超過200人受傷悲劇。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

事故發生後主嫌李義祥被控過失致死等罪嫌羈押審理。

至於華文好部分，逾期居留多年，案發後即騎車逃亡，且住居、職業不定、家族關係羈絆關係淡薄，足認有生活不安定之情。另考量責付效力有限性，無積極證據足認受責付人對於被告華文好有明確、足夠的避免逃亡支配力、監督力，從而尚難因有第三人願受責付，即率認被告華文好無逃亡之虞。

花蓮高分院表示，此案情節嚴重、逃亡之虞明顯，原則上應認有繼續羈押必要性，縱認主要證人業已詰問完畢，但依目前訴訟進程，仍有調查其他證據的可能性，及訊問被告釐清事實的必要性，仍有保全被告，確保到庭的必要性。檢察官所提抗告有理由，撤銷發回原審更為適當裁定。

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