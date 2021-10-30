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台鐵新城際列車拚12月初拿認證！　估明上半年15列次奔馳東部幹線

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵最新城際列車EMU3000盼能於12月初取得認證，12月底正式奔馳於東部幹線鐵路。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

交通部台鐵局新購入EMU3000新城際列車，預計最快今年12月29日六列次率先投入東部幹線營運。台鐵也表示，列車需取得IV&V認證許可後才能公告開放訂票日期時間，預計若測試皆順利最快今年12月上旬能取得認證，也盼明年上半年15列次能於東部幹線上奔馳。

台鐵局日前表示，EMU3000型列車將優先投入東部幹線，將替駛樹林至台東間直達、半直達傾斜式列車共6列次，分別為408次、426次、438次、411次、421次與441次。調整後東部幹線自強號列車運能可較現況提升4.6%，因應六列次EMU3000上路今年12月29日起將進行時刻微調，代表最快12月底，就能在東部幹線看到EMU3000奔馳於軌道上。

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台鐵局預計引進50組共600輛EMU3000型列車，編組首度採用12輛固定編成，預計今年起至2024年間陸續完成交車。台鐵機務處處長陳詩本說，目前年底預計上軌的三組EMU3000列車正在進行測試，並由第三方獨立驗證與認證（IV&V）人員跟隨測試團隊，需達成60天動態測試。

陳詩本談到，自10月27日已約莫完成了35天測試，目前週六也有試車，預計若一切順利，盼能於11月底完成測試，之後將測試資料交由IV&V團隊分析，理想狀況盼能於12月初就取得IV&V認證，取得認證後EMU3000列車才能正式售票。

陳詩本說，EMU3000型列車逐步交車中，盼明年上半年可以達成15列次營運，以營運東部幹線為優先。若以整體長遠計畫來看，台鐵預計以推拉式自強號（PP）逐漸取代舊款折疊門莒光號以及復興號，再由EMU3000接替PP空缺，並補足未來太魯閣號、普悠瑪號兩傾斜式列車的運輸量能。

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000將陸續完成交車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲EMU3000城際列車盼於12月初取得認證。（圖／記者呂佳賢攝）

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