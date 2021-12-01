快訊／工地鷹架倒塌「砸中太魯閣」　台鐵大里＝福隆單線行駛

▲台鐵今早傳出事故現場仍有列車通過。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者游芳男、郭世賢、莊智勝／宜蘭報導

台鐵太魯閣207次列車今早近9時傳出事故，據了解，當列車經過宜蘭準備抵達瑞芳站時，路旁工地鷹架卻突然倒塌，當場砸中駕駛車廂，在擋風玻璃砸出一個大洞，幸未釀成傷亡。這起事故也導致台鐵大里至福隆間改為單線雙向行車，造成班次延誤，預計11時才能恢復。

台鐵指出，今日207次太魯閣號08：52行經石城=褔隆間西正線（八堵起K32+800公尺）駕駛室助理側玻璃遭外物擊中破裂，09：18順利進入褔隆站內，09：20確認路線無礙恢複雙線正常行車，由雙溪站派輔助機車作前位機車，於09：45（晚54分）由褔隆站開出，繼續行駛至終點樹林站，車上約110位旅客，無人受傷。

▲遭砸中的太魯閣號車頭擋風玻璃碎裂。

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台鐵表示，經查該處刻正執行鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線福隆石城K32+234~K32+900地錨邊坡改善工程，因今日進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業，於作業過程中鋼軌樁不慎斷裂掉落，打到施工鷹架後敲擊至太魯閣車頭，造成車窗玻璃破裂，無人員受傷。

查該邊坡改善工程距離軌道約5~8公尺，相關安全防護措施及瞭望員均依據本局臨軌工程施工安全管制規定辦理；另為維護行車安全，當列車通過時，瞭望員有通報示警暫停作業。目前臺鐵局已要求本工程立即停工，並由運安處進行事件發生歷程及原因（包括鋼軌樁為何不慎斷裂等）調查中，俟調查結果，台鐵局將儘速對外說明。