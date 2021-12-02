女網友「穿內褲」同床躺身邊！男凍未條摸一把…要入監服刑了

▲小晴穿著洋裝上衣、內褲躺在身旁，黃男受不了摸一把，因而挨告。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名黃姓男子與女網友小晴(化名)見面，2人相約唱歌、喝酒到天亮，結束後黃男還到小晴家中休息，2人同床而眠，期間黃男見到小晴僅穿洋裝上衣及內褲，誤認對方有求歡之意，竟凍未條伸手撫摸小晴胸部及下體。高雄地院審酌後，依強制猥褻罪判刑8月，黃男不服上訴到最高院仍遭駁回，全案定讞，檢方將通知黃入監服刑。

判決書指出，黃男與小晴為網友關係，2人於108年11月10日凌晨相約外出吃烤蝦，還到KTV喝酒歡唱直到天亮，結束後2人一同回到女方住處，黃男見到曉晴盥洗後僅穿著洋裝上衣及內褲與他同床而眠，以為對方有求歡之意，竟按捺不住伸手撫胸、摸下體。

黃男辯稱，當時有開口詢問「可不可以給我？」但小晴卻回「起來再看看」但躺在身旁的黃男仍不安分，數度伸手碰觸對方私處，但都遭小晴撥開，並喝斥「不要用」、「再用就請你離開！」但黃男仍不安分，還一度試圖強脫內褲未果，最後悻悻然自行離開。

高雄地院法官審酌，黃男挨告後還曾傳訊給小晴，「不然你想怎樣？感覺仙人跳」、「去告我、去找你家人，我也沒對你強姦，你同意我回去(你家)的，也是你自己不穿褲子引誘」、「感覺你在恐嚇取財」等語，因此認定黃不懂尊重他人，一、二審均判期有期徒刑8月；黃男不服提出上訴，最高院法官認為原審並無不妥，判決上訴駁回，全案定讞。