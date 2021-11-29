法籍男與女網友溯溪失聯　妻急報警！他沒事她摔傷被抬下山

▲登山溯溪的鄭女因垂降受偒倒臥竹林內。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

法國籍男子和網友鄭姓女子27日相約到桃園市復興區高坡彩虹瀑布一帶溪流登山溯溪後失聯逾1日，法籍男子之妻張女擔心安危報請警消前往搜救，警消接獲通報後即派員前往搜救，於28日下午在山羊峽谷順利救援2人，並以人力接駁受傷鄭女搬運下山後送醫救治。

▲▼警消救難人員將鄭女以背板固定後由警消人員接駁搬運下山。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局表示，法國籍男子與其在臉書上認識之鄭姓女子，27日11時許前往桃園市復興區高坡彩虹瀑布附近一帶溪流溯溪，至昨日都未與妻子張女聯繫，張女擔心丈夫發生意外，28日9時許緊急向警消報案求援。大溪分局羅浮派出所獲報後隨即會同消防人員一同前往搜救，於10時30分許在北橫之星民宿附近發現2人共乘之自小客車，隨後於11時23分許在搜救路途中遇到自行返回之該法籍男子。

▲將受傷鄭女接送下山醫治。（圖／大溪警分局提供）

法籍男子表示，他與鄭姓友人昨日前往彩虹瀑布附近的山羊峽谷爬山溯溪，於垂降時鄭女因不慎跌倒受傷無法行走，因此正返回尋求協助，警方立即會同消防隊人員與法籍男子一同前往河谷搜救，於20分鐘後抵達現場發現鄭女因受傷且體力透支無法行動，躺在竹林等待救援。

經消防隊員初步檢視鄭女無明顯外傷，隨後便將鄭女以背板固定後，由警消人員將其搬運至台七線公路，並於13時20分許將鄭女送上救護車並送往桃園國軍總醫院就醫。獲救人員對於警消人員辛苦救人的工作熱忱，表示十分感謝。警方呼籲，民眾前往深山從事登山溯溪或遊憩露營，應隨時注意環境四周及自身身體狀況，避免發生意外。