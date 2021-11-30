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未婚夫堅持不洗內褲！她驚見「1物站起來」太衝擊　網：成精了嗎

▲▼ 內褲,曬內褲,陽台。（圖／實習記者項瀚攝）

▲男友內褲穿到發臭還是不換洗。與本文無關。（示意圖／實習記者項瀚攝）

記者黃可昀／綜合報導

情侶同居會歷經一段磨合期，衛生習慣稍有不同就可能引發爭執！一名女子崩潰表示，男友10月底搬來一起住，同居1個月她就快要受不了，最讓她難以接受的是對方「一件內褲可以穿很多天都不洗」，飄出異味了還繼續穿，昨天回家下班更看到驚人一幕。

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，她和男友交往3年多，年後就要結婚了，1個月前開始同居生活，沒想到意外發現男友衛生習慣非常差，喝不完的泡麵湯直接放在桌上，隔天早上起床「居然就直接微波喝掉」，絲毫不在意隔夜的泡麵是否孳生細菌或是有蟑螂螞蟻爬過；中午沒吃完的便當放到晚上也是繼續吃，吃不完不會先冰冰箱，即使夏天也這樣做。

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▲情侶吵架,夫妻打架,打巴掌,家暴示意圖（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲同居才知道未婚夫這麼髒。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

不過最讓原PO難受的還是「內褲」問題，男友習慣同一件內褲穿很多天，「我都聞到味道了，他卻說反面過來穿就好了」，被制止後覺得是原PO大驚小怪，「他還說很多人都這樣」，就連幫他買了好幾件新內褲，對方也堅持穿臭的不換洗，直到昨天下班回家令原PO徹底氣炸，「回家時發現……他的內褲站起來了！他的內褲站起來了！他的內褲站起來了！到底是穿幾天才能站起來啊？」

網友驚訝留言，「聽就覺得噁心了，你還能一起住…」、「無法想像內褲站起來，好險先同居，真的結婚了，你可能瘋了，快放生吧」、「站起來的內褲？ 髒到成精了嗎」、「生活習慣無法接受還是儘早放生吧！總不可能相處一輩子」、「還是建議你，強硬點逼他改變生活習慣，洗澡換衣服是每天都要做的基本需求，吃不完的東西就看要放冰箱還是倒掉當廚餘。」

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