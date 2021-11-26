整復師變淫魔！精油從小腿淋到大腿　毀2女身心靈賠115萬換免囚

▲馬姓整復師以指油壓花樣猥褻2位女患者，竟還爬上床性侵其中1女。（示意圖／達志影像）

黃哲民／台北報導

北市1名馬姓整復師前年不但違法替2位女患者針灸，還以指油壓花樣輕薄2人下半身，甚至一路摸到酥胸逗留不去，其中1女受驚過度，更遭馬男爬上床性侵約10分鐘，2女不願暗自垂淚、勇敢揭發，馬男坦承獸行，台北地院審理認定馬男犯行危害不輕，但賠償115萬元和解，依利用權勢或機會性交等罪判刑3年4月、緩刑4年。

判決指出，馬男在北市大同區經營整復推拿館，至今仍在營業。馬男並未取得合法醫師資格，依規定僅能從事為人推拿經絡穴道和按摩、整復等傳統民俗療法，但前年（2019年）6月間，他對2位女性熟客動了淫念，竟違法替2人針灸背部，藉此撩起2人上衣、解開胸罩背扣飽眼福。

馬男更分別趁2女背上插針、趴在整脊床上不便動彈之際，藉口提供指油壓服務，脫掉女方下半身衣褲，一點一滴將按摩油從小腿淋到大腿，再裝模作樣一路按壓到大腿，雙手在私處附近游移撫摸，2女沒出聲，馬男膽子更大，竟在拔針後將女方翻正，油滋滋的手掌在酥胸逗留好幾分鐘。

2位受害女子都是從2018年就固定給馬男推拿整復，彼此不認識，也沒同時讓馬男服務，但2人之前從沒遇過這種情形，都不敢當場跟馬男翻臉。其中1女深覺受辱自慚，精神越來越委靡，同年9月被公司老闆看出異狀，她才釋放壓抑情緒，勇敢提告。

另1位女子遭遇更慘，先被馬男用手指性侵試探，她受驚過度、腦中一片空白，竟被馬男用熱敷袋遮住雙眼後，爬上床性侵約10分鐘。被害人連叫都不敢叫，本來暗自垂淚療傷，後來得知馬男惡行被揭發，她也挺身而出。

馬男到案全部認罪，法官指馬男性侵犯行造成2女身心靈折磨與痛苦、危害不輕，但馬男賠償2女各45萬元與70萬元達成和解，法官將他所犯利用權勢或機會猥褻、非法執行醫療業務共4罪合併判刑1年4月、得易科罰金48萬5000元，利用權勢或機會性交罪判刑2年，並考量他無前科、還須扶養妻小，宣告他緩刑4年，須完成4場法治教育，可上訴。