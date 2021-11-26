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加LINE佯稱需醫療費詐騙　她取這個暱稱讓男子信了差點匯15萬

▲何姓老翁欲滙錢給素未謀面女網友住院使用。（圖／龜山警分局提供）

▲何姓老翁欲滙錢給素未謀面女網友住院使用。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市83歲何姓老翁25日欲滙15萬元給未見過面的住院女網友，經行員通報後員警前往了解，警方以身為好朋友竟連名字都不知道，且一聽到警察接聽電話就支吾其詞後掛斷，明顯是詐騙集團，何翁才恍然大悟，配合警方製作報案程序封鎖詐騙集團帳戶。

▲行員和員警急忙攔阻。（圖／龜山警分局提供）

▲行員和員警急忙攔阻。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大華派出所於昨日11時50分許接獲龜山區復興一路某銀行通報，櫃檯民眾匯款疑似遭詐騙，員警趕赴現場了解，何姓老翁表示，20日接獲line簡訊自稱「春暖花開」的邱姓女子加為好友，不到幾天的噓寒問暖後，佯稱目前住院急需15萬元，慌張之下沒有查證，昨天就急忙趕到銀行匯款給女網友。

▲經接通電話後女網友獲知警察在場無法自圓其說即掛斷。（圖／龜山警分局提供）

▲經接通電話後女網友獲知警察在場無法自圓其說即掛斷。（圖／龜山警分局提供）

員警苦口婆心勸說這是詐騙集團手法後，當下並要何翁連絡素未謀面的女網友，員警接過電話立即質問，連叫什麼名字都不知道叫什麼「好朋友」，此時該女子立即掛斷電話，至此何翁才恍然大悟，配合警方製作報案程序封鎖詐騙集團帳戶。警方呼籲民眾接到陌生人加line，務必小心冷靜查證，只要向你借錢均是詐騙集團手法，千萬不要上當受騙。

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