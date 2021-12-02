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LSE否認持蔡英文博士口試報告　孫大千控論文門案五疑點

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

《政經關不了》主持人彭文正，涉嫌誹謗總統蔡英文假博士「論文門」案遭到通緝，近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）判決倫敦政經學院（LSE）「否認持有」蔡英文博士口試委員名單及口試報告，引發學界高度關注。前立委孫大千認為，任何一位在國外留學取得博士學位的學者，對於蔡英文博士學位的真偽恐怕都會產生高度的質疑，且以他過去在美國取得博士學位的經驗，至少要完成下列四項程序。

孫大千指出，取得博士論為學位必須要完成以下程序：

一、向學校遞交論文研究方向的申請表，上面包含論文題目、指導教授以及2位受邀的口試委員的簽名同意。
二、論文完成後必須向學校提出論文口試的申請表，上面包含了指導教授和口試委員的資料。同時，校方會隨機指派另一位相關科系的教授來擔任口試委員，以確保口試程序沒有舞弊放水。
三、通過論文口試後，博士生要再向校方提出一份論文口試的結果報告，上面包含了指導教授以及全體口試委員的簽名認證。
四、最後，博士生必須將論文內容編排符合規定格式，然後繳交三本裝訂好的論文到學校圖書館作為存檔，提供未來相關研究領域的學者可以作為參考。學校同時會以電子檔或者是微膠片的方式進行備份。

而從蔡英文的論文門事件，孫大千指出以下五個疑點：

一、既然倫敦政經學院宣稱蔡英文為其校友，為什麼倫敦政經學院的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告？
二、既然倫敦大學表示持有蔡英文論文考試的報告及論文著作權提交表，以及倫敦大學當年發行的個人及論文合格紀錄，為什麼不能直接對外公開，以昭公信，杜絕傳言呢？
三、為什麼蔡英文沒有繳回一份博士論文裝訂本給倫敦政經學院的圖書館？如果當時倫敦大學和倫敦政經學院還沒有分校治理，那麼至少在倫敦大學的圖書館裡應該保有一份蔡英文的博士論文，總統府為什麼不敢公布一下呢？
四、通常博士生都很希望自己的論文研究能夠被他人參考或引用，這將會大幅提高其學術地位。為什麼蔡英文的論文選擇不向外界公開？
五、蔡英文的博士論文根本沒有涉及國家機密為什麼教育部要以「機密封存30年」為由拒絕所有的調閱？

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