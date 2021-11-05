快訊／阿羅哈客運「20年未欠薪」驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

記者柯沛辰／綜合報導

昔日國道客運龍頭「阿羅哈客運」驚傳財務危機，有股東出面控訴，董座陳瑞鈴10月起跳票2張共計1800萬的支票3次，還有意賣出公司土地，因此股東們已向法院聲請宣告破產，提醒外界別再買套票，以免後續求償無門。

根據《東森新聞》報導，阿羅哈員工聽聞消息難以置信，因為公司目前運作一切正常，也從未拖欠過員工薪水，還有人已服務超過20年。

▲目前阿羅哈客運運作一切正常，員工透露「從沒欠過薪」。（資料照／記者呂佳賢攝）

不過，一名代表南部股東的A小姐拿出支票，證明公司沒有現金流，因為一張600萬、一張1200萬的支票，分別在上月12日、20日跟26日跳票3次，理由是存款不足，且負債大於資產。

A小姐指出，阿羅哈公司在新莊有一塊2700坪的土地，借名在陳瑞鈴名下，但陳日前卻違反公司法、減資稀釋股東權，決定要賣地，但法官一、二審都判股東勝訴，官司還在進行中，現在就怕土地被賣掉，錢全被陳拿走。

A小姐認為，既然公司經營不善、已經破產，就該讓大眾知道，所以他們股東已經向法院聲請宣告破產，呼籲民眾不要買套票，因為董座陳瑞鈴與股東的財務糾紛已經鬧上法院，之後相關資產可能會由法院接手，若買套票可能求償無門。

▼董事長陳瑞鈴先前曾就國道翻車一事出面鞠躬道歉。（圖／記者呂佳賢攝）

2017年9月，阿羅哈客運吳姓司機行經中山高岡山路段，因分心低頭找紙巾，回神驚覺快撞上前車，緊急轉彎閃避，結果撞上護攔，導致6人死亡、11人受傷，吳姓司機則因過失致死定讞，入監服刑4年2個月。

2019年6月，阿羅哈客運一輛從台北到高雄的大客車，晚間9點50分行經國道一號高速公路彰化秀水段南下205K處，因疲勞駕駛持續打瞌睡，失控向右衝出路肩翻落邊坡，造成3名乘客拋出車外慘死、11名乘客受傷。

事後，傷者張姓孕婦針對2017年車禍提告求償，一審判阿羅哈及司機須賠763萬元。今年9月，二審認為部分求償金額過高，改判賠708萬元，全案仍可上訴。