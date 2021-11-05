　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／阿羅哈客運「20年未欠薪」驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

記者柯沛辰／綜合報導

昔日國道客運龍頭「阿羅哈客運」驚傳財務危機，有股東出面控訴，董座陳瑞鈴10月起跳票2張共計1800萬的支票3次，還有意賣出公司土地，因此股東們已向法院聲請宣告破產，提醒外界別再買套票，以免後續求償無門。

根據《東森新聞》報導，阿羅哈員工聽聞消息難以置信，因為公司目前運作一切正常，也從未拖欠過員工薪水，還有人已服務超過20年。

▲▼阿羅哈客運空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲目前阿羅哈客運運作一切正常，員工透露「從沒欠過薪」。（資料照／記者呂佳賢攝）

不過，一名代表南部股東的A小姐拿出支票，證明公司沒有現金流，因為一張600萬、一張1200萬的支票，分別在上月12日、20日跟26日跳票3次，理由是存款不足，且負債大於資產。

A小姐指出，阿羅哈公司在新莊有一塊2700坪的土地，借名在陳瑞鈴名下，但陳日前卻違反公司法、減資稀釋股東權，決定要賣地，但法官一、二審都判股東勝訴，官司還在進行中，現在就怕土地被賣掉，錢全被陳拿走。

A小姐認為，既然公司經營不善、已經破產，就該讓大眾知道，所以他們股東已經向法院聲請宣告破產，呼籲民眾不要買套票，因為董座陳瑞鈴與股東的財務糾紛已經鬧上法院，之後相關資產可能會由法院接手，若買套票可能求償無門。

▼董事長陳瑞鈴先前曾就國道翻車一事出面鞠躬道歉。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼阿羅哈客運董事長陳瑞鈴,鞠躬道歉,國道翻車。（圖／記者呂佳賢攝）

2017年9月，阿羅哈客運吳姓司機行經中山高岡山路段，因分心低頭找紙巾，回神驚覺快撞上前車，緊急轉彎閃避，結果撞上護攔，導致6人死亡、11人受傷，吳姓司機則因過失致死定讞，入監服刑4年2個月。

2019年6月，阿羅哈客運一輛從台北到高雄的大客車，晚間9點50分行經國道一號高速公路彰化秀水段南下205K處，因疲勞駕駛持續打瞌睡，失控向右衝出路肩翻落邊坡，造成3名乘客拋出車外慘死、11名乘客受傷。

事後，傷者張姓孕婦針對2017年車禍提告求償，一審判阿羅哈及司機須賠763萬元。今年9月，二審認為部分求償金額過高，改判賠708萬元，全案仍可上訴。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
同事赴婚宴包800元　事後檢舉新郎「害他被離職」
快訊／海底撈宣布關300家店　今年市值蒸發1.25兆元
年輕人妻情趣暗示求倒紅酒　老公「台式浪漫」網笑瘋
網紅「私下見男粉」被殺！　疑拒退50萬抖內送命
快訊／「這縣市」宣布：AZ、BNT可直接向醫院診所預約
減肥一定要吃澱粉！　營養師4理由苦勸：否則都假象
通告才出包！木曜女神再爆「新曲MV疑抄襲IU」
快訊／阿羅哈客運驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

姊弟戀爆殺機　自殘男認了「勒斃女友」繳不出20萬保金遭收押

快訊／阿羅哈客運「20年未欠薪」驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

阿伯北捷暴怒博愛座不讓　揮刀攻擊太多次　警：中秋節亮刀也是他

包養男開桌捧場「酒店童話」...月擲10萬包養　控制欲太強惹殺機

懶人包／蛇蠍酒店妹全家「預謀殺害」包養男　設局始末一次看

假裝幫朋友找房　色男摸女房仲胸部代價出爐

快訊／國道1南下三重-五股路段「5車追撞」　嚴重回堵13公里

一家6人生病...被扣存款600元喊「太為難我」　新北分署撤銷命令

捍衛說不的權利！名店「磯勢」禁止米其林評鑑　敗訴理由曝光

55年歷史中都戲院淪危樓開拆　陳其邁允用3D測繪保存記憶

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

姊弟戀爆殺機　自殘男認了「勒斃女友」繳不出20萬保金遭收押

快訊／阿羅哈客運「20年未欠薪」驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

阿伯北捷暴怒博愛座不讓　揮刀攻擊太多次　警：中秋節亮刀也是他

包養男開桌捧場「酒店童話」...月擲10萬包養　控制欲太強惹殺機

懶人包／蛇蠍酒店妹全家「預謀殺害」包養男　設局始末一次看

假裝幫朋友找房　色男摸女房仲胸部代價出爐

快訊／國道1南下三重-五股路段「5車追撞」　嚴重回堵13公里

一家6人生病...被扣存款600元喊「太為難我」　新北分署撤銷命令

捍衛說不的權利！名店「磯勢」禁止米其林評鑑　敗訴理由曝光

55年歷史中都戲院淪危樓開拆　陳其邁允用3D測繪保存記憶

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

印尼女來台遭囚12年淪性奴

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

獨／鄧佳華痴狂喊：宜軒我愛妳　連千毅崩潰

獨／鳳梨友彫博11月大女嬰亡　生前遭「受虐型腦傷」

掐死阿嬤指侵屍體逞慾　吸膠男：有聽到呻吟聲

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

即／阿羅哈客運驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

國中女友穿體育服赴約！富二代揉胸20分鐘慘了

即／國道1南下三重-五股路段5車追撞　回堵13公里

蛇蠍女殺害包養男！　人生如寄生上流

女沒戴口罩遭勸導　拒留個資還出手傷警

更多熱門

相關新聞

陸央行行長：恆大風險是個案　但要避免傳染

陸央行行長：恆大風險是個案　但要避免傳染

恆大債務危機事件持續發酵，大陸央行（中國人民銀行）行長易綱日前在G30國際銀行研討會上表示，恆大風險是個案風險，但必須防止傳染至其他房地產企業，並避免風險傳導至金融部門。

嬌生爽身粉面臨大量訴訟　設子公司背債聲請破產

嬌生爽身粉面臨大量訴訟　設子公司背債聲請破產

恆大停牌原因曝！傳合生創展同意收購

恆大停牌原因曝！傳合生創展同意收購

勞保估5年內破產！　潛藏負債高達10兆元

勞保估5年內破產！　潛藏負債高達10兆元

幸運餅乾吃到一張紙條　意外讓媽變富翁

幸運餅乾吃到一張紙條　意外讓媽變富翁

關鍵字：

阿羅哈客運破產財務危機

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　享年27歲

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

李易低調念東海！本名難得曝光

印尼女來台遭囚12年淪性奴

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面