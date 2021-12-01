　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不幫忙報警被網洗版！　馥都飯店總經理回應「不知道高嘉瑜入住」

文／中央社

新北市板橋區馥都飯店總經理吳百彩今天（1日）表示，不知房客林秉樞與立委高嘉瑜在客房發生暴力事件，若有看見高嘉瑜的傷勢，當下一定會報警，日後將加強員工教育訓練及警覺性。

媒體昨天披露民主進步黨籍立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發外界關注。

今天高嘉瑜現身說明始末，談及過程細節時表示，男友打她前，還把她的包包丟在走廊上亂撒，當下飯店服務生有過來，但林秉樞制止服務生不能幫忙撿，要求立刻離開。

▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

高嘉瑜在記者會提到，她因手機遭對方拿走，導致她根本無法求救，她渾身是傷，林秉樞要求飯店人員提供冰敷袋並幫忙買藥；她質疑為何當時飯店都沒有察覺異狀。

板橋馥都飯店總經理吳百彩傍晚接受中央社記者電話訪問時表示，飯店注意客人的隱私與安全，在新聞報導前，他們都不知道高嘉瑜有入住飯店，且現在大家都戴口罩，進出人多且很難察覺。

吳百彩說，飯店一般都不會幫客人購買藥物，且不知2人在房間內發生何事，今天凌晨警方持搜索票及拘票到場，才協助配合偵辦。目前雙方各有說法，施暴過程交給檢警依照證據偵辦。

網路上對飯店有許多批評，吳百彩表示，當時並非不願幫忙，而是不知情，若有看到高嘉瑜的傷勢，當下就會幫忙報警。對於立委有微詞的部分，可檢討再注意，並提升員工教育訓練與警覺性。

檢警調查，高嘉瑜是在11月11日至11月13日間，與林秉樞住在飯店。警方今天前往飯店拘提林秉樞並詢問後，下午以傷害、強制罪嫌等移送檢方。

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇傍晚接受中央社記者訪問指出，會要求業者務必配合檢調機關偵辦，並要求新北旅宿業者加強員工教育訓練，關心房客並提高警覺性，如發現異狀或相關違規行為，立即通報觀光旅遊局及警政單位。

新北市長侯友宜今天下午參加6大團體共同捐贈150台輪椅及65台助行器捐贈儀式後接受聯訪，他說，任職警政署刑事警察局任內，與許多關心家暴議題者，一起推動並制訂家庭暴力防治法。

他說，呼籲鄰里、各行各業，只要看到有人受到家暴，不管被害人是兒童、老人或婦女等，都要站在正義的一方勇於通報，讓受暴者得到社會適度的照顧，並讓公權力及時介入。

至於有國民黨中央委員對於高嘉瑜遭施暴事件在網路的不當留言，侯友宜表示，要嚴厲地譴責，更要隨時支持需要被照顧的受暴者。受暴者要勇於出來，並給予施暴者嚴厲懲罰。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
去年虧264億！愛奇藝傳「大規模裁員」最高40%
妻傳訊「媽得癌症」！夫冷回一句話秒被老天爺打臉
不幫忙報警被網洗版！馥都飯店總經理：不知道高嘉瑜入住
快訊／林秉樞涉有重嫌　檢方聲押禁見
新北男將女友「頭壓進小火鍋內2秒」閃人　她在店內痛到狂尖叫
送10支iPhone 13！「企業品牌聲望大調查」投票流程一
咳嗽2個月！他急診吐血「臉越變越黑」　醫嘆：已經末期了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／林秉樞涉7項罪嫌「有逃亡串證可能」　檢方聲押禁見

不幫忙報警被網洗版！　馥都飯店總經理回應「不知道高嘉瑜入住」

新北男將女友「頭壓進小火鍋內2秒」閃人　她在店內痛到狂尖叫

林秉樞嗆警「跟他很熟」　呂秋遠2度否認：他求我去告別式

永遠不缺女人！林秉樞曾施暴、性侵「卻都能脫罪」　慣用伎倆曝光

高嘉瑜遭男友家暴+不雅片威脅　婦幼隊教你如何對付恐怖情人

海運電女副總「公司餐廳指揮炒股」撈千萬　炒手落跑11年下場曝

高雄拖板車一個move...5根水泥柱噴飛！最重罰1萬8

隱眼大廠晶碩光學爆商業間諜案　主管竊關鍵技術輸對岸2人收押

桃園桶屍案／疑妻外遇行兇折屍塞塑膠桶　伴屍16小時自首留2幼女

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

快訊／林秉樞涉7項罪嫌「有逃亡串證可能」　檢方聲押禁見

不幫忙報警被網洗版！　馥都飯店總經理回應「不知道高嘉瑜入住」

新北男將女友「頭壓進小火鍋內2秒」閃人　她在店內痛到狂尖叫

林秉樞嗆警「跟他很熟」　呂秋遠2度否認：他求我去告別式

永遠不缺女人！林秉樞曾施暴、性侵「卻都能脫罪」　慣用伎倆曝光

高嘉瑜遭男友家暴+不雅片威脅　婦幼隊教你如何對付恐怖情人

海運電女副總「公司餐廳指揮炒股」撈千萬　炒手落跑11年下場曝

高雄拖板車一個move...5根水泥柱噴飛！最重罰1萬8

隱眼大廠晶碩光學爆商業間諜案　主管竊關鍵技術輸對岸2人收押

桃園桶屍案／疑妻外遇行兇折屍塞塑膠桶　伴屍16小時自首留2幼女

小火鍋「最肥口味」曝！麻辣只排第3名　營養師：不喝湯也吃一堆油

去年虧264億！愛奇藝傳「大規模裁員」最高40%　取消未來新節目

新北土城打造專屬「天空廊道」　保護野生動物免死於路殺

想快速變白、消除痘印？先保濕再美白　打底做好再功能性保養更有效

麟洋配年終賽首戰遭到印尼小黃人直落二　吞下小組首敗

漫畫審查制「禁怪物」阻英雄之路　《諸葛四郎》歷經60年再上大銀幕

快訊／林秉樞涉7項罪嫌「有逃亡串證可能」　檢方聲押禁見

棕馬發狂咬住無辜綿羊　連續拋飛再重踩直要牠的命

「打炒房」金管會再出招！　國銀不動產保證業務列管

華德茲封鎖統一！兄弟擴大領先　5局3比0獅

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

即／桃園29歲女遭封屍

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

家暴高嘉瑜遭移送！　林秉樞：「高嘉瑜掌鏡」

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

台中小黃運將撞死騎士　24小時後陳屍國道下

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

「無病史」男打2劑BNT…3天後胸悶亡！

林秉樞認動手！警查扣10多張不雅照

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

林秉樞離家躲飯店　「月花5萬」包雙人房

高嘉瑜報警防前男友「討公道」　2張對話曝光

林秉樞屋內藏嬌！疑還拗正妹「幫付房錢」

更多熱門

相關新聞

飯店錯失救援高嘉瑜　黃瀞瑩回應了

飯店錯失救援高嘉瑜　黃瀞瑩回應了

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，今（1）日在律師李永裕的陪同下舉行記者會，還原被暴打過程，並質疑飯店漠視求救訊號。對此，北市府前副發言人黃瀞瑩晚間在臉書PO出與高嘉瑜的合照，並表示「錯的不是妳，道歉的人更不該是妳！」

林秉樞嗆跟他很熟　呂秋遠2度否認：他求我去告別式

林秉樞嗆跟他很熟　呂秋遠2度否認：他求我去告別式

不缺女人！林秉樞性侵卻能脫罪

不缺女人！林秉樞性侵卻能脫罪

高嘉瑜遭男友爆打不雅片脅持

高嘉瑜遭男友爆打不雅片脅持

林秉樞落網前還在說謊　放話毀了高嘉瑜

林秉樞落網前還在說謊　放話毀了高嘉瑜

關鍵字：

高嘉瑜馥都飯店板橋馥都飯店家暴員工訓練

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

即／桃園29歲女遭封屍

星巴克12月連續30天買一送一登場

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面