不幫忙報警被網洗版！　馥都飯店總經理回應「不知道高嘉瑜入住」

文／中央社

新北市板橋區馥都飯店總經理吳百彩今天（1日）表示，不知房客林秉樞與立委高嘉瑜在客房發生暴力事件，若有看見高嘉瑜的傷勢，當下一定會報警，日後將加強員工教育訓練及警覺性。

媒體昨天披露民主進步黨籍立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發外界關注。

今天高嘉瑜現身說明始末，談及過程細節時表示，男友打她前，還把她的包包丟在走廊上亂撒，當下飯店服務生有過來，但林秉樞制止服務生不能幫忙撿，要求立刻離開。

高嘉瑜在記者會提到，她因手機遭對方拿走，導致她根本無法求救，她渾身是傷，林秉樞要求飯店人員提供冰敷袋並幫忙買藥；她質疑為何當時飯店都沒有察覺異狀。

板橋馥都飯店總經理吳百彩傍晚接受中央社記者電話訪問時表示，飯店注意客人的隱私與安全，在新聞報導前，他們都不知道高嘉瑜有入住飯店，且現在大家都戴口罩，進出人多且很難察覺。

吳百彩說，飯店一般都不會幫客人購買藥物，且不知2人在房間內發生何事，今天凌晨警方持搜索票及拘票到場，才協助配合偵辦。目前雙方各有說法，施暴過程交給檢警依照證據偵辦。

網路上對飯店有許多批評，吳百彩表示，當時並非不願幫忙，而是不知情，若有看到高嘉瑜的傷勢，當下就會幫忙報警。對於立委有微詞的部分，可檢討再注意，並提升員工教育訓練與警覺性。

檢警調查，高嘉瑜是在11月11日至11月13日間，與林秉樞住在飯店。警方今天前往飯店拘提林秉樞並詢問後，下午以傷害、強制罪嫌等移送檢方。

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇傍晚接受中央社記者訪問指出，會要求業者務必配合檢調機關偵辦，並要求新北旅宿業者加強員工教育訓練，關心房客並提高警覺性，如發現異狀或相關違規行為，立即通報觀光旅遊局及警政單位。

新北市長侯友宜今天下午參加6大團體共同捐贈150台輪椅及65台助行器捐贈儀式後接受聯訪，他說，任職警政署刑事警察局任內，與許多關心家暴議題者，一起推動並制訂家庭暴力防治法。

他說，呼籲鄰里、各行各業，只要看到有人受到家暴，不管被害人是兒童、老人或婦女等，都要站在正義的一方勇於通報，讓受暴者得到社會適度的照顧，並讓公權力及時介入。

至於有國民黨中央委員對於高嘉瑜遭施暴事件在網路的不當留言，侯友宜表示，要嚴厲地譴責，更要隨時支持需要被照顧的受暴者。受暴者要勇於出來，並給予施暴者嚴厲懲罰。

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