時間管理大師！高嘉瑜進飯店的前幾天…原來是「她」在陪林秉樞

記者陳雕文／新北報導

立委高嘉瑜被爆出遭男友林秉樞施暴，全身傷痕累累，高嘉瑜在上月30日鼓起勇氣驗傷報警提告。本月1日下午警方將人移送，林男在地檢署語出驚人表示，「是高嘉瑜傳照片給我，不雅影片都是高嘉瑜掌鏡的」，詳細案情仍有待檢方調查。知情人士私下透露，高嘉瑜進飯店以前，有一名女子在陪林秉樞。

▲林秉樞家暴高嘉瑜，在移送過程中被媒體問到是否有偷拍，他竟喊「沒有偷拍」，更表示「都是高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

據了解，41歲高嘉瑜日前被43歲林秉樞痛毆，眼睛變成熊貓眼，直到昨天才鼓起勇氣驗傷報警並提告傷害、妨害秘密、私行拘禁與強制等罪。由於林秉樞長期以飯店為家，檢調認為林男恐有逃亡之虞，向法院申請搜索票與拘票，在12月1日晚間拿到票後，立即前往林秉樞所在的飯店逮人，同時查扣2支手機、硬碟及平板電腦等證物。

原來，林秉樞在上月初入住板橋某飯店，以包月5萬元租下12樓的房間。知情人士表示，高嘉瑜是上月11日入住，但在此之前，其實有一名31歲的吳姓女子就曾數度進出林秉樞的房間，案件爆發後，吳女又再度出現，可見其與林秉樞的關係應該相當密切。

警方在替林秉樞上銬前有詢問吳女身分，她稱自己是林的朋友，因為林說心情不好，所以才來陪他。林秉樞被上銬帶走前，還交代吳女替他處理飯店退房等事宜。由於吳女與整起暴力案件無關，警方並未帶回訊問，因此對吳女的背景並不了解。

▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）