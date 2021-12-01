　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

匿名買家花800元購得杜勒真跡不知情　5年後價值翻倍值13億！

▲美國一名男子以30美元買下杜勒真跡，毫不知情 。（圖／翻攝自Agnews gallery）

▲美國一名男子以30美元買下杜勒真跡，毫不知情 。（圖／翻攝自Agnews gallery）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國麻薩諸塞州康科特鎮（Concord）一位60多歲的匿名買家2016年以30美元（約新台幣830元）的價格，在一次拍賣會上買到一幅無框素描畫作，畫作底部勾勒出知名藝術家阿爾布雷希特•杜勒（Albrecht Dürer）的英文名字縮寫「A.D.」，男子知道上面有簽名，但絲毫不認為這是真品，5年後直到專家及收藏家反覆確認後，才發現這真的是杜勒500年前的作品，價值超過5000萬美元（約新台幣13億元）。

根據《太陽報》報導，現年53歲的克利福德•舍勒（Clifford Schorer）是一位古典藝術專家，同時也是倫敦藝術品經銷商Agnews的高級合夥人，他在2019年造訪波士頓時，首次聽見有關杜勒可能的傳聞，於是循線打聽到買下作品的男子，並找來專家鑑定是否為真品。

經過了兩年的鑑定，專家們確定該作品為杜勒真跡，「A.D.」是藝術界最著名的字母之一，杜勒在1501年至1514年間完成的20多幅畫中，皆有留下「A.D.」的簽名，另外，三叉戟和環形水印，也經常在他的作品中看見。

收藏家立刻與男子協商了一項保密協議，預付款使他能夠還清信用卡、重新裝修房屋、購買新車，還向當地教堂慷慨捐款。

這幅畫名為《The Virgin and Child With a Flower on a Grassy Bench 》，源於1503年，被認為是《The Virgin Among a Multitude of Animals》的預備草圖，現在由藝術機構阿爾貝蒂娜（Albertina）持有，於倫敦的Agnews的畫廊展出至12月12日，畫廊打算最終出售這幅素描，至少超過5000萬美元。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
林秉樞不缺女人！曾施暴、性侵「都能脫罪」　慣用伎倆曝
57歲視帝淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出
快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光
林秉樞前一天還在說謊！落網前私訊她：毀了高嘉瑜
高嘉瑜不忍了！淚崩回15問林秉樞施暴　還被「逼簽切結書」
疑妻外遇「對折封屍」！桃園狠夫伴屍16小時自首
時間管理大師！高嘉瑜進飯店的前幾天…是「她」在陪林秉樞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

匿名買家花800元購得杜勒真跡不知情　5年後價值翻倍值13億！

馬斯克推上千元特斯拉哨子　大酸買590元蘋果布浪費錢

Omicron強襲　南非科學家警告：傳染力可能「超越Delta病毒」

西班牙火山連爆70天！岩漿每秒挺進1公尺　狂吞343萬坪土地畫面曝

Omicron攻破中東！　沙烏地阿拉伯爆首例確診「來自北非」

BNT執行長：加強劑疫苗恐須「雙倍劑量」　應可防Omicron重症

俄國外交部下令　「美國駐莫斯科外交官」明年1月底離境

樹下發現男嬰屍體「臍帶還沒剪斷」　五寶媽崩潰：養不起壓力好大

愛子公主滿20歲！　日本皇室「睽違7年」5日舉辦成年禮

小學女老師勾引兒子同學　母子戀1年「連結」百次還送他iPhone

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

匿名買家花800元購得杜勒真跡不知情　5年後價值翻倍值13億！

馬斯克推上千元特斯拉哨子　大酸買590元蘋果布浪費錢

Omicron強襲　南非科學家警告：傳染力可能「超越Delta病毒」

西班牙火山連爆70天！岩漿每秒挺進1公尺　狂吞343萬坪土地畫面曝

Omicron攻破中東！　沙烏地阿拉伯爆首例確診「來自北非」

BNT執行長：加強劑疫苗恐須「雙倍劑量」　應可防Omicron重症

俄國外交部下令　「美國駐莫斯科外交官」明年1月底離境

樹下發現男嬰屍體「臍帶還沒剪斷」　五寶媽崩潰：養不起壓力好大

愛子公主滿20歲！　日本皇室「睽違7年」5日舉辦成年禮

小學女老師勾引兒子同學　母子戀1年「連結」百次還送他iPhone

準‧馬寇爾攜手鋼琴家嚴俊傑、盧易之 呈現聖桑斯和浦朗克經典

柯震東寧吃過敏藥也要照顧毛小孩　憶當年「狗狗陪走過低潮」

總冠軍賽前3戰7轟　兄弟打教石志偉：球員更強悍

黃健瑋訓練女兒開啟「擇偶雷達」　超妙觀點完美避渣男！

台大爆學生集體作弊醜聞　化學系：若屬實決不寬縱

永遠不缺女人！林秉樞曾施暴、性侵「卻都能脫罪」　慣用伎倆曝光

台灣大賽G4陳子豪犧牲打　首局兄弟先得分領先統一

JR紀言愷一入籃球隊隔年就解散　下戰帖鬥牛職籃選手

蘆洲家樂福店面8000萬喊賣！　專家指「自建店面靈活度佳」

揭蘇貞昌非上班日搭專機宣講公投　江啟臣批：民進黨濫用國家資源

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

Omicron是聖誕大禮　專家曝1關鍵加速終結疫情

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫

百萬網紅才慶生　5天後墜冰湖亡

見家長！他驚覺「女友媽是床伴」

Omicron突變多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

又爆1例！日本「停售國際線機位」至年底

以色列證實4例Omicron　倫敦返國醫生染同僚

她接種1劑莫德納15天後突身亡　爸心碎

女學生遇上發情公象　遭「恐怖車震」影片曝

3孩童吃海龜肉亡！22人也中招送醫治療

酒駕失控釀4死畫面曝！　車身翻滾12圈才停下

南韓爆首起Omicron疑似個案　一次4例

更多熱門

相關新聞

2.5萬元賣露點照　OL沒拿到錢怒告

2.5萬元賣露點照　OL沒拿到錢怒告

台北1名年輕女上班族，透過交友軟體SayHi認識自稱年輕媽媽的網友，因對方想學素描，希望以2萬5千元代價買露點照，還傳了個人資料證明自己不是說假話，被害人傳照後，遲未收到錢，依先前拿到的資料控告李姓女子妨害秘密等罪，但李女拿出自己曾向SayHi客服申訴的紀錄，證明自己也被騙了，台北地檢署處分不起訴李女。

奴才在喵頭上「素描」　主子臉超臭

奴才在喵頭上「素描」　主子臉超臭

網美都搶著用手繪風「素描」濾鏡

網美都搶著用手繪風「素描」濾鏡

盼偏鄉生畢業前看過故宮真跡　

盼偏鄉生畢業前看過故宮真跡　

暖師畫27同學肖像　神韻笑容逼真

暖師畫27同學肖像　神韻笑容逼真

關鍵字：

杜勒真跡素描

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

星巴克12月連續30天買一送一登場

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

即／桃園29歲女遭封屍

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面